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Шотландія першою у світі надаватиме жінкам безкоштовні прокладки і тампони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Шотландія першою у світі надаватиме жінкам безкоштовні прокладки і тампони
Шотландія першою у світі зробить безкоштовними прокладки і тампони для жінок
фото: iStock

Засоби інтимної гігієни можна буде отримати у місцевих органах влади та освіти

Шотландія – перша країна у світі, яка безоплатно надаватиме жінкам засоби інтимної гігієни, необхідні під час менструації. Про це пише Deutsche Welle.

Програма почне діяти від 15 серпня.

Влада обіцяє, що на території Шотландії відкриється понад 1000 пунктів із безкоштовними засобами жіночої гігієни. Їх можна знайти через спеціальний додаток «PickupMyPeriod».

Раніше школи, коледжі та університети повинні були безкоштовно розміщувати у туалетах засоби гігієни для жінок. Тепер закон зобов'язує забезпечити безплатний доступ до засобів інтимної гігієни будь-кому.

Таке заходи стали можливими завдяки схваленому у 2020 році закону про право на вільний доступ до санітарно-гігієнічних виробів у громадських будівлях. Уряд Шотландії вклав у цей проєкт понад 27 млн. фунтів стерлінгів (близько 32 млн євро).

«Надання доступу до засобів особистої жіночої гігієни є основоположним для рівності та гідності та усуває фінансові перешкоди для доступу до них. Ми пишаємося тим, що є першим національним урядом у світі, який вжив таких заходів», – сказала міністерка соціальної справедливості Шона Робісон.

Теги: Шотландія жінка

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