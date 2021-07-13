Треба змінювати всю владу: «Батьківщина» не голосуватиме за відставку Авакова

Очільниця «Батьківщини» заявила, що зміна окремих осіб не має сенсу, оскільки необхідно «змінювати всю цю владу»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що її фракція не голосуватиме за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, оскільки вона не брала участі у формуванні уряду.

«Ми не брали участі в голосуванні за відставку жодного міністра, тому що ми не формували цей уряд, а тому абсолютно не несемо відповідальність за наслідки його роботи. Як і раніше, ні за які відставки ми голосувати не будемо», – сказала Тимошенко в коментарі «Інтерфакс-Україна».

Вона заявила, що зміна окремих осіб не має сенсу, оскільки необхідно «змінювати всю цю владу і змінювати повністю стратегію розвитку України».

Разом з тим Тимошенко уточнила, що не володіє інформацією про можливе засіданні Ради у четвер з питань відставок.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав «єдину підставу» для відставки Авакова.

Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Натомість «Слуги народу» заплуталися з датою голосування за зміну очільника МВС.