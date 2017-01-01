Шотландська художниця перетворює підводне сміття на фантастичні об'єкти
- Вчора, 11:11
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Екологічна проблема за іронією стала мистецтвом
Фотографії сміття шотландської фрідайверки Джейн-Енн Гілкрист, зроблені на глибині 15 метрів під водою, перетворюються на образи фантастичних глибоководних істот, — пише ВВС.
«Деякі роботи — це фотографії об'єктів, які опинилися у воді через забруднення довкілля. Саме ці роботи викликають багато питань: як сміття опинилося там, і як зробити так, щоб його не було», — говорить Джейн-Енн.
Але іронія полягає в тому, що на її фотографіях сміття, якого не повинно бути в морі, здається чимось гарним і витонченим.
«Це іронія, з якою я граюся. Людей більше не вражають фотографії куп сміття. А мої фотографії розраховані на триваліше існування, і я хочу, щоб люди їх обговорювали», — пояснює мисткиня.
Гілкрист занурюється під воду на узбережжі Шотландії разом зі своїм напарником. Її найулюбленіше місце для дайвінгу — район мису Сент-Еббс, на узбережжі Бервікшир.
Щоб зробити фото, вони працюють під водою більше ніж по чотири години.