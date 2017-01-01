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    Шотландська художниця перетворює підводне сміття на фантастичні об'єкти

    Екологічна проблема за іронією стала мистецтвом
    Фотографії сміття шотландської фрідайверки Джейн-Енн Гілкрист, зроблені на глибині 15 метрів під водою, перетворюються на образи фантастичних глибоководних істот, — пише ВВС. «Деякі роботи — це фотографії об'єктів, які опинилися у воді через забруднення довкілля. Саме ці роботи викликають багато питань: як сміття опинилося там, і
    • Вчора, 11:11
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    <span>&laquo;Порожнеча&raquo;. Одна з робіт Джейн-Енн Гилкрист. На фотографії &mdash; поліетиленовий пакет, що розкладається під водою</span>
    «Порожнеча». Одна з робіт Джейн-Енн Гилкрист. На фотографії — поліетиленовий пакет, що розкладається під водою

    Екологічна проблема за іронією стала мистецтвом

    Фотографії сміття шотландської фрідайверки Джейн-Енн Гілкрист, зроблені на глибині 15 метрів під водою, перетворюються на образи фантастичних глибоководних істот, — пише ВВС.

    «Деякі роботи — це фотографії об'єктів, які опинилися у воді через забруднення довкілля. Саме ці роботи викликають багато питань: як сміття опинилося там, і як зробити так, щоб його не було», — говорить Джейн-Енн.

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    Але іронія полягає в тому, що на її фотографіях сміття, якого не повинно бути в морі, здається чимось гарним і витонченим.

    «Це іронія, з якою я граюся. Людей більше не вражають фотографії куп сміття. А мої фотографії розраховані на триваліше існування, і я хочу, щоб люди їх обговорювали», — пояснює мисткиня.

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    Шотландська художниця перетворює підводне сміття на фантастичні об'єкти
    Шотландська художниця перетворює підводне сміття на фантастичні об'єкти
    Шотландська художниця перетворює підводне сміття на фантастичні об'єкти

    Гілкрист занурюється під воду на узбережжі Шотландії разом зі своїм напарником. Її найулюбленіше місце для дайвінгу — район мису Сент-Еббс, на узбережжі Бервікшир.

    Щоб зробити фото, вони працюють під водою більше ніж по чотири години.

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