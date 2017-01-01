Шотландська художниця перетворює підводне сміття на фантастичні об'єкти

Екологічна проблема за іронією стала мистецтвом

Фотографії сміття шотландської фрідайверки Джейн-Енн Гілкрист, зроблені на глибині 15 метрів під водою, перетворюються на образи фантастичних глибоководних істот, — пише ВВС. «Деякі роботи — це фотографії об'єктів, які опинилися у воді через забруднення довкілля. Саме ці роботи викликають багато питань: як сміття опинилося там, і



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«Порожнеча». Одна з робіт Джейн-Енн Гилкрист. На фотографії — поліетиленовий пакет, що розкладається під водою

Екологічна проблема за іронією стала мистецтвом

Фотографії сміття шотландської фрідайверки Джейн-Енн Гілкрист, зроблені на глибині 15 метрів під водою, перетворюються на образи фантастичних глибоководних істот, — пише ВВС.

«Деякі роботи — це фотографії об'єктів, які опинилися у воді через забруднення довкілля. Саме ці роботи викликають багато питань: як сміття опинилося там, і як зробити так, щоб його не було», — говорить Джейн-Енн.

Але іронія полягає в тому, що на її фотографіях сміття, якого не повинно бути в морі, здається чимось гарним і витонченим.

«Це іронія, з якою я граюся. Людей більше не вражають фотографії куп сміття. А мої фотографії розраховані на триваліше існування, і я хочу, щоб люди їх обговорювали», — пояснює мисткиня.

Гілкрист занурюється під воду на узбережжі Шотландії разом зі своїм напарником. Її найулюбленіше місце для дайвінгу — район мису Сент-Еббс, на узбережжі Бервікшир.

Щоб зробити фото, вони працюють під водою більше ніж по чотири години.