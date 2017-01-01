Штайнмаєр закликав німців довіряти політикам

Федеральний президент у промові звернувся не лише до християн, але й до тих, хто виріс поза християнською традицією

Попри всі наявні у ФРН проблеми жителям країни не варто втрачати довіру до політиків, сказав у своєму першому різдвяному зверненні федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. У заяві, поширеній в суботу, 23 грудня, він зокрема вказав на складнощі із формуванням нового уряду і проблеми регіонів, які страждають через відтік населення.



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Федеральний президент у промові звернувся не лише до християн, але й до тих, хто виріс поза християнською традицією

Попри всі наявні у ФРН проблеми жителям країни не варто втрачати довіру до політиків, сказав у своєму першому різдвяному зверненні федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. У заяві, поширеній в суботу, 23 грудня, він зокрема вказав на складнощі із формуванням нового уряду і проблеми регіонів, які страждають через відтік населення.

За словами Штайнмаєра, у нинішній ситуації громадяни нерідко стикаються із несподіваними поворотами подій, проте їх варто сприймати не з острахом, а з довірою і впевненістю. «Якщо б люди не були сміливими і готовими до несподіванок, то навіть пастухи не дійшли б до Віфлеєму», - додав він.

Серед іншого це стосується формування нової урядової коаліції після вересневих виборів до Бундестагу, яке затягнулося на рекордний термін, зазначив Штайнмайер. «Запевняю в тому, що влада діє за правилами, передбаченими спеціально для подібних випадків конституцією, навіть якщо за останні десятиліття ще не було приводів застосувати ці правила», - підкреслив він.

Водночас президент порушив і проблему віддалених населених пунктів зі слабкою інфраструктурою на заході і сході країни. «Ми, як і раніше, є країною, у якій головними принципами політики є економічна розсудливість і соціальна справедливість. Крім того, ми - країна, у якої є сила і воля для збереження і посилення згуртованості», - наголосив Штайнмайер.

У різдвяній промові федеральний президент звернувся не лише до християн, але й до тих, хто виріс поза християнською традицією. «Давайте ставитися з повагою один до одного», - закликав він.

Після виборів 24 вересня 2017 року в Німеччині досі не сформована нова урядова коаліція. Після провалу спроби створити уряд з представників консервативного блоку ХДС/ХСС, ліберальної ВДП і Зелених на початку січня 2018 року почнуться попередні консультації про можливість формування нової «великої коаліції» консерваторів із соціал-демократами.

Джерело: Deutsche Welle