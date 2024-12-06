Швеція і Данія замовили на понад €2 млрд БМП: частина надійде до України

БМП, замовлені Данією, будуть надходити з виробництва у 2027-2030 роках і сформують «кістяк» механізованої бригади, яку Данія готує як елемент спільної оборони НАТО

У контракті – 40 машин, замовлені одразу для України та спільно оплачені Данією і Швецією

Швеція і Данія у п’ятницю, 6 грудня оголосили про розміщення великого замовлення на закупівлю БМП, з яких 40 машин призначені для України. Про це повідомляє Dagens Nyheter і Aftonbladet.

Так, Стокольм і Копенгаген разом розмістили замовлення на шведські БМП CV 90 моделі MKIIIC від виробника Hägglunds на загальну суму 25 млрд шведських крон – понад €2,1 млрд.

Данія замовляє 115 одиниць, а Швеція – меншу кількість у доповнення до контракту, який уклала ще навесні, і який передбачає постачання загалом 50 машин. Вони мають замінити 50 старіших БМП, переданих Швецією Україні.

Також у контракті – 40 машин, замовлені одразу для України та спільно оплачені Данією і Швецією.

«Ці інвестиції забезпечать більше шведських БМП для більшої безпеки Європи і зокрема України. Шведська оборонна індустрія – це унікальний і сильний актив у наших національних і колективних оборонних спроможностях», – прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

БМП, замовлені Данією, будуть надходити з виробництва у 2027-2030 роках і сформують «кістяк» механізованої бригади, яку Данія готує як елемент спільної оборони НАТО.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні в рамках оборонної допомоги ще дві системи протиповітряної оборони Iris-T малої та середньої дальності – SLM та SLS. Про це пише Rp.pl.

Як заявив начальник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг під час розмови з журналістами у Києві, його країна поставить Україні дані системи ППО «до Різдва».

До слова, Данія відправила Україні шість винищувачів F-16. Невдовзі буде надіслано ще дві партії літаків. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським. Усього Данія надасть Україні 19 винищувачів. Решту 13 літаків нададуть двома партіями.