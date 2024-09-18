Швеція платитиме мігрантам $34 тис. за виїзд із країни

Уряд Швеції заявив, що з 2026 року почне пропонувати певним мігрантам гроші, аби вони залишали країну

Влада Швеції заявила про намір виплачувати мігрантам, біженцям та здобувачам політичного притулку близько $34 тис. за добровільний виїзд з країни та повернення на батьківщину. Про це пише Newsweek.

Згідно із законопроєктом, запропонованим «Шведськими демократами», ті, хто залишає країну, зможуть отримати виплату розміром у 350 тис. шведських крон, починаючи з 2026 року. «Ми зараз переживаємо зміну напряму нашої міграційної політики», – заявив міністр міграції Йохан Форссель.

Зараз мігранти також можуть отримати винагороду за добровільний виїзд зі Швеції, але вона відносно невелика – 10 тис. крон за дорослого і 5 тис. крон за дитину, але не більше ніж 40 тис. крон на сім'ю.

У Швеції вважають, що отримання компенсації буде найбільш цікавим для тих, хто довгий час перебуває без роботи або має низький дохід і залежить від соціальної підтримки з боку держави.

У Швеції велика проблема етнічної злочинності, коли вихідці з Африки, Афганістану та Близького Сходу збираються в банди та займаються наркоторгівлею, крадіжками та злочинністю.

Нагадаємо, українські біженці активно облаштовуються у Швеції. Дві треті працездатних українців уже знайшли роботу, а майже половина можуть розмовляти шведською мовою. Зокрема, 81% опитаних не мають наміру кудись переїжджати зі свого нинішнього місця проживання, що свідчить про стабільність та задоволеність умовами перебування.