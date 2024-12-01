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Мерія чеського міста просить українців допомоги з «проблемною» діаспорою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Мерія чеського міста просить українців допомоги з «проблемною» діаспорою
Асистенти поліціянтів із запобігання злочинності допомагають забезпечувати громадський порядок і спілкуватися з людьми
фото з відкритих джерел

Українцям пропонують стати асистентами поліціянтів із запобігання злочинності

 

У чеському місті Їглава хочуть залучити українців як помічників поліціянтів із запобігання злочинності. Вони, мовляв, мають допомогти встановити більшу довіру української діаспори до правоохоронців. Про це пише Radio Prague International з посиланням на міського голову Їглави Петра Ришку.

За його словами, в поліції вже є чотири помічники для роботи з ромською громадою, а ще двох хочуть залучити серед українців. Для цього місто подасть заявку на виділення відповідних коштів.

Якщо кандидати на посаду помічників знайдуться, вони можуть почати роботу вже навесні наступного року, припускає мер. Він пояснює, що в місті мешкає велика українська діаспора – із 50 тисяч мешканців близько 7 тисяч  вихідці з України, – «з якою бувають деякі проблеми».

Саме тому хочуть залучити помічників-українців, щоб зблизитися з діаспорою і сприяти встановленню більшої довіри до поліціянтів.

Загалом асистенти поліціянтів із запобігання злочинності допомагають забезпечувати громадський порядок і спілкуватися з людьми, привертаючи увагу до дотримання закону.

Зазначимо, за даними Євросоюзу, лише як біженці на території Чехії перебувають 357 тисяч українців. У червні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців. Його надаватимуть до 4 березня 2026 року.

Нагадаємо, поліція Праги в ніч проти неділі, 10 листопада, провела рейд на нічний клуб Orion в історичному районі Жижков. На популярний серед українців заклад неодноразово скаржились місцеві мешканці через порушення громадського порядку,

Раніше кримінальний розшук звинуватив у шахрайстві 52-річного чоловіка з чеського міста Рокіцана. За даними слідства, він фіктивно розміщував українських біженців та отримував гроші від держави. Загалом він заробив майже 2 мільйони крон.

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Теги: діаспора місто біженці Чехія

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