Сильна злива у Вашингтоні підтопила Білий дім та метро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Негода частково паралізувала Вашингтон Фото: EPA

Повністю виявилися похованими під водою окремі вулиці Вашингтона, у тому числі в центрі

Сильна злива в понеділок, 8 липня, зупинила залізничне сполучення на південному напрямку від Вашингтона, призвела до підтоплення станцій метрополітену та низки районів міста.

Компанія Amtrak, що займається в США пасажирськими залізничними перевезеннями, заявила, що всі поїзди, що прямують на південь від Вашингтона, тепер зупинені через серйозну негоду.

Вашингтонська підземка також зіткнулася із серйозними труднощами через зливу. У соціальних мережах викладені зроблені пасажирами метро численні фотографії та короткі відеоролики, на яких відображені водоспади, що ллються зі стелі деяких станцій, затоплені ліфти і т. п. Рух поїздів у вашингтонському метрополітені здійснюється зі збоями.

We got a bit of an issue here... pic.twitter.com/58g9RJfm0c — Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) 8 липня 2019 р.

Повністю виявилися похованими під водою окремі вулиці Вашингтона, у тому числі в центрі. У деяких випадках водіям довелося кидати машини і в буквальному сенсі слова діставатися вплав до безпечних місць. Журналісти преспулу президента США виклали у Twitter знімки, які показують, що їхні робочі місця в Білому домі також підтоплені.

It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89 — Eamon Javers (@EamonJavers) 8 липня 2019 р.

Update 2: WH staffers now looking for the source of the leak. pic.twitter.com/k8V0GHdenE — Eamon Javers (@EamonJavers) 8 липня 2019 р.

Крім того, від компаній, що займаються наданням комунальних послуг у районі столиці США, надходять відомості про те, що кілька тисяч споживачів залишилися без електрики.

Точних даних про те, скільки саме опадів випало вранці в понеділок у Вашингтоні, метеорологи поки що не поширювали.