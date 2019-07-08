Сильна злива у Вашингтоні підтопила Білий дім та метро
Повністю виявилися похованими під водою окремі вулиці Вашингтона, у тому числі в центрі
Сильна злива в понеділок, 8 липня, зупинила залізничне сполучення на південному напрямку від Вашингтона, призвела до підтоплення станцій метрополітену та низки районів міста.
Компанія Amtrak, що займається в США пасажирськими залізничними перевезеннями, заявила, що всі поїзди, що прямують на південь від Вашингтона, тепер зупинені через серйозну негоду.
Вашингтонська підземка також зіткнулася із серйозними труднощами через зливу. У соціальних мережах викладені зроблені пасажирами метро численні фотографії та короткі відеоролики, на яких відображені водоспади, що ллються зі стелі деяких станцій, затоплені ліфти і т. п. Рух поїздів у вашингтонському метрополітені здійснюється зі збоями.
We got a bit of an issue here... pic.twitter.com/58g9RJfm0c— Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) 8 липня 2019 р.
Повністю виявилися похованими під водою окремі вулиці Вашингтона, у тому числі в центрі. У деяких випадках водіям довелося кидати машини і в буквальному сенсі слова діставатися вплав до безпечних місць. Журналісти преспулу президента США виклали у Twitter знімки, які показують, що їхні робочі місця в Білому домі також підтоплені.
It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89— Eamon Javers (@EamonJavers) 8 липня 2019 р.
Update 2: WH staffers now looking for the source of the leak. pic.twitter.com/k8V0GHdenE— Eamon Javers (@EamonJavers) 8 липня 2019 р.
Крім того, від компаній, що займаються наданням комунальних послуг у районі столиці США, надходять відомості про те, що кілька тисяч споживачів залишилися без електрики.
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VIDEO of Flooding all over Washington DC this morning. For those in Nigeria complaining about flooding in Nigeria, it happens everywhere even in America too. #bbnaija #nollywood #bellanaijaweddings #composer #sound #theresamay #avengers #violin #jerusalem #aviation #writer #davido #memorialdayweekend #maga #austria #igbowomen #newyork #singer #adventure #Donaldtrump #realestate #safari #nyc #trevornoah #funny #joebiden #israel #nigeria #Afrobeats #flooding
Точних даних про те, скільки саме опадів випало вранці в понеділок у Вашингтоні, метеорологи поки що не поширювали.