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    У світі

    Сильна злива у Вашингтоні підтопила Білий дім та метро

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    Негода частково паралізувала Вашингтон - Сильна злива у Вашингтоні підтопила Білий дім та метро
    Негода частково паралізувала Вашингтон
    Фото: EPA

    Повністю виявилися похованими під водою окремі вулиці Вашингтона, у тому числі в центрі

    Сильна злива в понеділок, 8 липня, зупинила залізничне сполучення на південному напрямку від Вашингтона, призвела до підтоплення станцій метрополітену та низки районів міста.

    Компанія Amtrak, що займається в США пасажирськими залізничними перевезеннями, заявила, що всі поїзди, що прямують на південь від Вашингтона, тепер зупинені через серйозну негоду.

    Вашингтонська підземка також зіткнулася із серйозними труднощами через зливу. У соціальних мережах викладені зроблені пасажирами метро численні фотографії та короткі відеоролики, на яких відображені водоспади, що ллються зі стелі деяких станцій, затоплені ліфти і т. п. Рух поїздів у вашингтонському метрополітені здійснюється зі збоями.

    Повністю виявилися похованими під водою окремі вулиці Вашингтона, у тому числі в центрі. У деяких випадках водіям довелося кидати машини і в буквальному сенсі слова діставатися вплав до безпечних місць. Журналісти преспулу президента США виклали у Twitter знімки, які показують, що їхні робочі місця в Білому домі також підтоплені.

    Крім того, від компаній, що займаються наданням комунальних послуг у районі столиці США, надходять відомості про те, що кілька тисяч споживачів залишилися без електрики.

    Точних даних про те, скільки саме опадів випало вранці в понеділок у Вашингтоні, метеорологи поки що не поширювали.

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