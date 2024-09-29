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Сирієць із мачете травмував у німецькому Ессені три сотні людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирієць із мачете травмував у німецькому Ессені три сотні людей
Поліція вважає, що 41-річний сирієць також причетний до ДТП із фургоном, який врізався у два магазини
фото з відкритих джерел

Правоохоронці не можуть надати детальну інформацію про особу підозрюваного або його мотиви

У німецькому місті Ессен поліція заарештувала сирійця за підозрою в підпалі двох будинків, внаслідок чого постраждали близько 30 людей. Про це повідомляє DW.

Поліція вважає, що 41-річний сирієць також причетний до ДТП із фургоном, який врізався у два магазини.

Сирієць із мачете травмував у німецькому Ессені три сотні людей фото 1

Правоохоронці не можуть надати детальну інформацію про особу підозрюваного або його мотиви. За їхніми даними, пожежі сталися одразу у двох будинках, що викликало широкомасштабне реагування з боку екстрених служб.

Постраждалі отримали медичну допомогу, а деякі з них були госпіталізовані. Серед восьми серйозно постраждалих дітей – двоє малюків, стан яких залишається критичним через вдихання диму, повідомили в пожежній бригаді.

Сирієць із мачете травмував у німецькому Ессені три сотні людей фото 2

ЗМІ поінформували, що через пожежі постраждала 31 людина, більшість отримали опіки. Також повідомляли про те, що чоловік бігав містом із мачете, а затримали його у дворі одного з магазинів.

Сирієць із мачете травмував у німецькому Ессені три сотні людей фото 3

Нагадаємо, промисловість ФРН переживає  найбільший спад починаючи 1945 року. Про це заявив голова економічного відділу дослідницького підрозділу одного з найбільших банків країни Deutsche Bank Робін Вінклер.Хоча нинішній спад не такий сильний, як рецесії після фінансової кризи 2008 року та пандемії коронавірусу 2020 року, за оцінками експерта, він «глибший і триваліший, ніж великі структурні кризи XX століття

 

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Теги: поліція чоловік Німеччина кримінал

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