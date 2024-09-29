Сирієць із мачете травмував у німецькому Ессені три сотні людей

Поліція вважає, що 41-річний сирієць також причетний до ДТП із фургоном, який врізався у два магазини

Правоохоронці не можуть надати детальну інформацію про особу підозрюваного або його мотиви

У німецькому місті Ессен поліція заарештувала сирійця за підозрою в підпалі двох будинків, внаслідок чого постраждали близько 30 людей. Про це повідомляє DW.

Поліція вважає, що 41-річний сирієць також причетний до ДТП із фургоном, який врізався у два магазини.

Правоохоронці не можуть надати детальну інформацію про особу підозрюваного або його мотиви. За їхніми даними, пожежі сталися одразу у двох будинках, що викликало широкомасштабне реагування з боку екстрених служб.

Постраждалі отримали медичну допомогу, а деякі з них були госпіталізовані. Серед восьми серйозно постраждалих дітей – двоє малюків, стан яких залишається критичним через вдихання диму, повідомили в пожежній бригаді.

ЗМІ поінформували, що через пожежі постраждала 31 людина, більшість отримали опіки. Також повідомляли про те, що чоловік бігав містом із мачете, а затримали його у дворі одного з магазинів.

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