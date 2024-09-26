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«Неприємна статистика»: промисловість Німеччини відчуває сильний спад

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Неприємна статистика»: промисловість Німеччини відчуває сильний спад
Справи із економікою Німеччини йдуть не надто добре
фото із відкритих джерел

Над Німеччиною навис серйозний ризик деіндустріалізації на тлі «тихої міграції» підприємств та виходу з країни багатьох середніх компаній

Промисловість ФРН переживає сильний спад із часів утворення республіки 1945 року. Про це повідомила газета Berliner Zeitung із посиланням на голову економічного відділу дослідницького підрозділу одного з найбільших банків країни Deutsche Bank Робіна Вінклера.

«Неприємна статистика з промислового виробництва свідчать про те, що німецька промисловість переживає найрізкіший спад в історії Федеративної Республіки Німеччина», – цитує висновок дослідження експерт. Вінклер назвав безпрецедентною в історичному плані актуальну динаміку промислового виробництва в країні. Хоча нинішній спад не такий сильний, як рецесії після фінансової кризи 2008 року та пандемії коронавірусу 2020 року, за оцінками експерта, він «глибший і триваліший, ніж великі структурні кризи XX століття».

Вінклер порівнює поточну кризу зі спадом початку 1980-х років, коли сильний енергетичний шок і зростання глобальної конкуренції, як зараз, поставили німецьку важку промисловість перед проблемою існування. У той же час, на думку економіста, цього разу криза загрожує виявитися серйознішою через економічну політику правлячої коаліції «Світлофор».

Згідно з дослідженням Німецького промислового союзу (BDI), опублікованому 10 вересня, галузь під більшим тиском, ніж будь-коли раніше. Президент BDI Зігфрід Руссвурм заявив про серйозний ризик деіндустріалізації в країні на тлі тихої міграції підприємств та виходу з країни багатьох середніх компаній. За його словами, сукупність структурних проблем призводить до того, що Німеччина перестає бути привабливим місцем ведення бізнесу.

13 серпня віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Хабек визнав погіршення економічної ситуації в Німеччині та зазначив, що заходи, які вживає уряд, поки що не можуть переламати тенденцію. Наприкінці липня Федеральне статистичне відомство ФРН повідомило, що ВВП Німеччини у другому кварталі 2024 знизився на 0,1% порівняно з першим кварталом. Експерти Німецького федерального банку (Бундесбанку) раніше заявили, що зростання економіки навесні виявилося набагато слабшим, ніж очікувалося.

До слова, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек оголосив, що країна подолала енергетичну кризу, а дефіциту газу більше немає. Хабек додав, що німецькі природні сховища газу давно заповнені, а всі планові показники виконані.

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Теги: Німеччина міністр промисловість статистика криза президент

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