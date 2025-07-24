Фон дер Ляєн і Сі Цзіньпін обговорили майбутнє відносин ЄС та Китаю

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до «суттєвого» перебалансування торговельних зв'язків з Китаєм під час саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вона заявила, що відносини перебувають на «точці перегину». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, очікування від саміту, присвяченого 50-річчю встановлення дипломатичних відносин, були низькими. Це пов'язано з тижнями ескалації напруженості та суперечок щодо його формату. Тривалість зустрічі, на прохання Пекіна, була раптово скорочена вдвічі – до одного дня.

Фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніо Коста зустрілися з Сі Цзіньпіном на початку заходу, де обговорювалися складні питання: від торговельних відносин до війни в Україні.

«З поглибленням нашої співпраці зростали й дисбаланси. Ми досягли точки перегину», – сказала фон дер Ляєн Сі під час зустрічі у Великому залі народних зборів. Вона наголосила на зростаючому торговельному дефіциті ЄС з Китаєм, який минулого року досяг історичних 305,8 млрд євро.

«Перебалансування наших двосторонніх відносин є надзвичайно важливим... Для Китаю та Європи життєво важливо визнати наші відповідні занепокоєння та запропонувати реальні рішення», – додала вона.

У відповідь, як повідомив державний телеканал CCTV, Сі Цзіньпін закликав ЄС «зробити правильний стратегічний вибір.

«Чим серйозніша та складніша міжнародна ситуація, тим більше Китай та ЄС повинні зміцнювати комунікацію, зміцнювати взаємну довіру та поглиблювати співпрацю», – заявив Сі. Він також додав, що «Китайські та європейські лідери повинні... зробити правильний стратегічний вибір, який відповідає очікуванням народу».

Тижні перед самітом були позначені торговельними суперечками та жорсткою європейською риторикою. Фон дер Ляєн 8 липня звинуватила Китай у заполоненні світових ринків через надлишкові потужності та «сприянні розвитку воєнної економіки Росії».

Нагадаємо, китайські двигуни таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у Росії під маркуванням «промислових холодильних установок», щоб уникнути виявлення після запровадження західних санкцій.