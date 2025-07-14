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Відео з мережі врятувало дітей від горе-матері

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Відео з мережі врятувало дітей від горе-матері
На матір чекає суд, і їй загрожує позбавлення батьківських прав
фото: скріншот з відео

Скандал у Кривому Розі: двох дітей вилучили з родини через жахливі умови

У Кривому Розі розгорівся скандал після того, як в мережу потрапило відео, де трирічна дівчинка спить голодна, серед фекалій та бруду. Її матір у цей час спала в іншій кімнаті, оточена пляшками, схоже, з-під алкогольних напоїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Свої.

Як зазначає видання, в родині п’ятеро дітей, а батько сім’ї зараз перебуває на фронті. Сусідка неодноразово зверталася до соціальної служби, але, за її словами, це не дало жодного результату.

Відео з мережі врятувало дітей від горе-матері фото 1
фото: Свої
Відео з мережі врятувало дітей від горе-матері фото 2
фото: Свої
Відео з мережі врятувало дітей від горе-матері фото 3
фото: Свої

«Фото зроблені три місяці тому, коли я вперше звернулася у службу за допомогою. Раз прийшли, та і все, сказали що все норм. Ганьба таким службам», – розповіла авторка відео.

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Лише після розголосу у ЗМІ та соціальних мережах двох дітей з родини вилучили – трирічну дівчинку та семирічного хлопчика. Старших дітей на момент вилучення не було вдома, їх розшукують.

У соціальній службі зазначають, що на матір чекає суд, і їй загрожує позбавлення батьківських прав. Цей інцидент викликав широке обговорення щодо ефективності роботи соціальних служб та захисту прав дітей в Україні.

Нагадаємо, у Кривому Розі розгорівся скандал навколо розподілу безоплатних путівок до Угорщини для дитячого відпочинку влітку 2023 року. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за цим фактом, що підтверджено у відповіді на офіційний запит журналістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Свої.

Як зазначає видання, у діях депутатів вбачаються ознаки порушення ст. 366 Кримінального кодексу України – «службове підроблення». Журналісти також заявили про плани клопотати про внесення до справи ст. 364 ККУ – «зловживання владою або службовим становищем».

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Теги: діти Кривий Ріг скандал

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