Скандальний танцюрист Полунін: У Кремлі мені сказали не засмічувати їх медіа-простір



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Росія позбавила підтримки скандального танцівника Сергія Полуніна Фото: АР

Танцюрист із татуюванням Путіна на грудях втратив спонсорів і підтримку з боку Росії

Танцюрист балету Сергій Полунін, який раніше викликав скандал своїми гомофобськими і сексистськими постами в Instagram, а також підтримкою президента країни-агресора Володимира Путіна, втратив роботу, спонсорів і розташування російської влади. Про це пише The Guardian, яка взяла інтерв'ю у танцюриста, передає Ліга.

«Поганий хлопчик балету втратив практично все - акторську і модельну роботу, виступи на Ted, спонсорів», - пише видання.

Як повідомляв «Главком», у січні 2019 Паризька опера відмовилася від співпраці з Полуніним через його гомофобські, сексистські та спрямованих проти людей з надмірною вагою висловлювань. The Guardian отримала пропозицію від його менеджера про інтерв'ю, в якому Полунін хотів пояснити свою позицію.

Він заявив, що завжди хотів займати нейтральну позицію, об'єднати всі сторони і «навчити світ любити», а пост про Путіна, від якого нібито виходить світло, написав після прогулянки в пустелі Катару в якості «маніфесту любові». За словами Полуніна, він був здивований негативною реакцією своїх передплатників.

Після публікації татуювання із зображенням Путіна на грудях Полуніну заборонили в'їзд в Україну. «Напевно він отримав якусь підтримку від Росії», - припускає автор інтерв'ю. «Ну, немає. Російська адміністрація сказала мені перестати забруднювати їх медіа-простір», - відповів Полунін.

Сьогодні танцюрист зосереджений на медитації, малюванні та хореографії. Він, за інформацією видання, отримав кілька ролей в балеті в Мюнхені та Лондоні. Також у Полуніна виникла ідея нового татуювання - напис «Врятуй і збережи» на плечах.

Уродженець Херсонської області Полунін в листопаді 2018 року одержав російське громадянство.