Скандинавський авіаперевізник скасував понад 1200 рейсів через страйк пілотів



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Скандинавські авіалінії скасували понад 1200 рейсів

Через дії перевізника SAS постраждали понад 70 тисяч пасажирів

Скандинавський авіаперевізник SAS скасував у п’ятницю сотні рейсів у зв’язку зі страйком своїх пілотів – через це були зруйновані плани понад 70 тисяч пасажирів. Про це повідомляється на офіційному сайті SAS, передає «Укрінформ».

«У п’ятницю, 26 квітня, через страйк пілотів було скасовано 673 рейси, що зачепило близько 72 тисяч пасажирів», - йдеться в повідомленні.

Навіть більше, у зв’язку з тим, що страйк триває, ще 587 рейсів по всій Скандинавії будуть скасовані. Всього цей протест пілотів за вихідні зачепить близько 170 тисяч пасажирів.

Пілоти SAS оголосили страйк у п'ятницю, коли не вдалося досягти домовленостей під час переговорів щодо заробітної плати. Близько 70% рейсів авіакомпанії було скасовано.

Зі свого боку, SAS заявила, що вжила заходів, таких як надання безкоштовного харчування пасажирам, які очікують альтернативних рейсів в аеропортах по всій Скандинавії. Однак в соціальних мережах кілька мандрівників поскаржилися на те, що їм не вдалося зв'язатися з відділом обслуговування клієнтів авіакомпанії.

Як повідомлялося раніше, пілоти Scandinavian Airlines System (SAS) у Швеції, Данії та Норвегії розпочали страйк, у результаті чого скасовано більше 600 авіарейсів.