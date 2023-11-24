Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Дослідники були здивовані результатами опитування, але кажуть, що біженці побудували хороше життя в Данії
49,5% українців залишаться в Данії, навіть коли закінчиться війна. Про це свідчить дослідження «Українці в Данії», яке на початку цього року провів Копенгагенський університет, пише місцеве видання DR.
«Я не очікувала, що майже половина скаже, що хоче тут залишитися. Це стало для нас великим сюрпризом», – повідомила провідна авторка дослідження Карен-Інге Карстофт з Копенгагенського університету.
Опитування не дає відповіді, чому українці хотіли б залишитися в Данії. Але, на думку Карен-Інге Карстофт, певну роль, ймовірно, відіграє те, що війна в Україні йде вже тривалий час, і багато людей збираються створити гарне повсякденне життя в Данії.
«Ми бачимо, що це група, яка добре прижилася в суспільстві. Багато хто працює, багато дітей ходить до школи тощо», – додає вона.
Нерідкі випадки, коли біженці отримують як психологічні, так і фізичні травми, через що їм важко бачити майбутнє. Тому дослідники усвідомлюють: більшість українців, які хочуть залишитися в Данії, насправді є тією групою, яка живе найкраще – як фізично, так і морально.
«Вважається, що ті, хто почувається добре, мають більше оптимізму та енергії, щоб повернутися в Україну та бути частиною відбудови. Це, звичайно, правда. Але загалом ті, хто хочуть залишитися на тривалий термін, уже влаштувались і працюють у Данії», – зазначає Карен-Інге Карстофт.
«Ви можете собі уявити, що ідея залишитися в Данії може здатися привабливою, коли ви вже доклали багато зусиль, щоб життя продовжувалось», – каже дослідниця.
Звіт ґрунтується на анкетному опитуванні 18 389 дорослих українців, які іммігрували до Данії в період з 24 лютого 2022 року по 1 лютого 2023 року та отримали дозвіл на проживання за спеціальним актом про посвідки на тимчасове проживання для переміщених осіб з України. Відповіли на питання 6993 осіб (тобто 38% опитаних).
Видання зазначає, що коли 17 березня 2025 року закінчиться дія спецзакону для українців, особливого ставлення до них вже не буде. Вони повинні повернутися до своєї країни, якщо вони не подадуть – і отримають – притулок або місце проживання. Це такі самі умови, як і для всіх інших біженців у Данії.
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