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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою.

Ілюзія величі замінює росіянам совість і минуле

glavcom.ua
Прапор недоімперії над руїнами знищених міст, палаючі поля... Ви не великі, ви жалюгідні. Але вас не шкода

До якого божевілля потрібно дійти, щоб, будучи родом із Чугуєва, бомбити Чугуїв?

Одне з найбільших моїх військових потрясінь, як не дивно, моральне.

Як ми могли стільки років жити поряд із цими людьми? Їздити в гості один до одного... Читати одні книги? Разом випивати? У багатьох із них були родичі під Полтавою, під Мелітополем. Бабусі, до яких вони їздили на вареники з вишнями... Тітки, дядьки, брати, сестри...

Ну як? До якої міри ницості, до якого божевілля потрібно дійти, щоб, будучи родом із Чугуєва, бомбити Чугуїв і знати при цьому, що там живе твоя мати?

Шекспір відпочиває. Який там «Король Лір»? Ось трагедія людської підлості та зради!

Досі не можу зрозуміти, що спільного було з ними. Ні кровний зв'язок, ні загальний культурний простір не працював і не працює. З'їдено російською пропагандою до кісток та кісточки обгризені.

Втрата зв'язку з реальністю? А чи була вона? Чи можна обдурити багато мільйонів людей, не давши їм замість нічого, крім ненависті, калік, могил і крові? Виявляється, можна.

Ілюзія величі чудово замінює і совість, і уподобання, і минуле.

Яка бабуся із варениками? Яка рибалка на ставці з друзями чудовим полтавським ранком у щасливому дитинстві?

Прапор недоімперії над руїнами Бахмута, палаючі поля... Ви не великі, ви жалюгідні. Але вас не шкода.

Жаль, що колись ми думали, що ви свої. А ви ними ніколи не були.

Ви чекали, як чекають на ракові клітини, часу, щоб перетворитися на пухлину. І перетворилися.

Ми не були сліпими. Ми були наївними. Але дякую за терапію – пройшло назавжди.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія Бахмут Донбас Донеччина

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Ян Валетов

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