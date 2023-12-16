Скільки українців назавжди залишаться за кордоном: прогноз МВФ

ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року

Спецустанова ООН припускає, що війна триватиме до 2024 року, тож потрібні певні базові витрати для заохочення повернення мігрантів на Батьківщину

Приблизно 2 млн біженців з України назавжди залишаться за кордоном після закінчення війни з Росією. Про це повідомляє Міжнародний валютний фонд.

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Спецустанова ООН припускає, що війна триватиме до 2024 року, тож потрібні певні базові витрати для заохочення повернення біженців з України. «Для повернення мігрантів до України потрібен час. Таким чином, ми очікуємо лише невелику чисту притоку наступного 2024 року», – зазначив представник МВФ.

За прогнозом МВФ, до кінця прогнозованого періоду (до 2027 року) «відбудеться чистий негативний відтік 2 млн осіб відносно довоєнного сценарію».

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Як відомо, попри війну українці повертаються додому. Серед причин такі: возз’єднання з родиною, туга за домівкою, відвідини родичів, продовження навчання, візити до лікарів та поновлення документів.

Та все ж більшість українських біженців, які виїхали за межі країни через повномасштабне вторгнення, не планують повертатись додому. З часом вимушені мігранти пристосовуються до життя за кордоном, облаштовуються, соціалізуються, звикають: що тримає українських біженців за кордоном.

Зауважимо, основною причиною переїзду українців за кордон від початку повномасштабної війни стало питання безпеки та добробут сім’ї. Серед труднощів адаптації біженці найчастіше називають місцеву мову, фінансові труднощі та пошук житла.

Раніше повідомлялося, що три країни готові платити українцям за повернення додому.

Нагадаємо, ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України.