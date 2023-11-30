Україна та Росія провели взаємні відвідини військовополонених

У РФ представники російського омбудсмена відвідали 119 українських захисників

Офіси омбудсменів в Україні та Росії домовилися про відвідини полонених: росіяни навідалися до українських військовополонених в РФ, а українці – до російських військових, які перебувають в полоні в Україні. Про це повідомив український Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

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У РФ представники російського омбудсмена відвідали 119 українських захисників, а представники українського уповноваженого відвідали таку ж кількість російських військових в Україні.

Росіяни, які поспілкувалися із українськими захисниками, заявили, що тим надають медичну допомогу і була можливість здійснити телефонні дзвінки родичам. Полонені українські військові записали відеозвернення рідним, які невдовзі передадуть адресатам.

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Тим часом працівники українського Офісу поспілкувалися із російськими солдатами та переконалися, що Україна дотримується Женевських конвенцій. Кожен росіянин у полоні ситий, забезпечений гігієнічними засобами, має право на працю, має можливість виходити на прогулянки. Медична допомога надається за зверненнями полонених. Також кожному передали гуманітарні пакунки із речами та продуктами.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України в рамках обмінів полоненими додому вдалося повернути понад 2,5 тисячі українських громадян, яких утримували окупанти.