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Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: як пройшов день на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: як пройшов день на фронті
фото ілюстративне

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 642-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 79 бойових зіткнень. Ворог завдав один ракетний та три авіаційних удари, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Володимирівка, Веселівка, Степок Сумської області; Стариця, Тихе, Строївка Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито три атаки. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Степова-Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

Лиманський напрямок

Противник вів безуспішні штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Тут наші воїни відбили 12 атак. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне, Переїзне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Українські захисники відбили 26 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південіше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили дев'ять атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Курахівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник два рази безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Вербове, Малі Щербаки, П’ятихатки, Кам’янське, Степногріськ, Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок

Противник з артилерії обстріляв місто Херсон. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження окупантам. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: війна Генштаб ЗСУ

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