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З якими проблемами зіштовхуються українські біженці за кордоном: результати опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
З якими проблемами зіштовхуються українські біженці за кордоном: результати опитування
Основною причиною переїзду українців 45% за кордон від початку повномасштабної війни стало питання безпеки та добробут сім’ї
фото з відкритих джерел

Серед труднощів адаптації українські біженці найчастіше називають місцеву мову (40%), фінансові труднощі (28%) та пошук житла (24%)

Основною причиною переїзду українців за кордон від початку повномасштабної війни стало питання безпеки та добробут сім’ї – про це заявляють майже половина опитаних (45%). В топі країн, куди мігрували громадяни України, залишаються Польща (29%), Литва (16%) та Німеччина (10%). І майже дві третини респондентів (62%) констатують, що змогли адаптуватися (повністю або швидше) до життя у країні перебування. Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus Research.

Серед труднощів адаптації найчастіше називають місцеву мову (40%), фінансові труднощі (28%) та пошук житла (24%).

Рівень адаптації українців в країнах перебування
Рівень адаптації українців в країнах перебування
фото: Gradus Research

Зокрема, українські біженці мають високе бажання повернутися додому в Україну – наразі частка таких серед опитаних становить 63%, тоді як рік тому була на рівні 67%.

Серед охочих повернутися більше третини планують це зробити до кінця 2024 року (39%), іншій третині респондентів (36%) важко визначитися.

Українські біженці мають високе бажання повернутися додому в Україну
Українські біженці мають високе бажання повернутися додому в Україну
фото: Gradus Research
Терміни повернення українців додому
Терміни повернення українців додому
фото: Gradus Research

Результати опитування демонструють високий рівень працевлаштованості серед українських мігрантів. 70% опитаних мешканців України, які від початку війни перемістилися жити за кордон, наразі мають роботу. 54% працюють у країні перебування, ще 12% працевлаштовані в українських компаніях і працюють віддалено, а 4% працюють дистанційно на іноземну компанію. Ключовою причиною безробіття серед опитаних українських мігрантів найчастіше є незнання місцевої мови (43%).

Рівень працевлаштованості серед українських мігрантів
Рівень працевлаштованості серед українських мігрантів
фото: Gradus Research

Нагадаємо, три держави платитимуть українським біженцям гроші за те, що ті повернуться на Батьківщину. Зокрема виплати можна буде отримати у Ірландії, Швейцарії та Норвегії.

До слова, українських біженців у ЄС змусять показати всі свої статки, зокрема й ті, які вони мають на батьківщині. При цьому можна припустити, що багато одержувачів соцдопомоги від європейських країн її позбавлять.

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Теги: біженці українці мігранти

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