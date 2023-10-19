ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України

4 березня 2022 року Євросоюз активував директиву про тимчасовий захист для українських біженців

Тимчасовий захист для біженців з України діятиме до 4 березня 2025 року

Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

27 вересня 2023 року міністри країн ЄС досягли політичної домовленості про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено сьогодні.

Що таке тимчасовий захист

4 березня 2022 року Євросоюз активував директиву про тимчасовий захист. Це такий механізм ЄС, який задіюють у виняткових обставинах масового припливу для забезпечення колективного захисту переміщених осіб та зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що загалом 4,1 млн біженців з України зареєстровані для отримання тимчасового захисту або аналогічних схем в ЄС.

Тимчасовий захист дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, зокрема:

доступом до житла;

доступом до ринку праці;

медичною допомогою;

доступом до освіти для дітей.

Нагадаємо, наплив українців до країн Європейського союзу після повномасштабного вторгнення та їхній доступ до ринку праці допомогли покращити показники із працевлаштування у ЄС.

До слова, біженці з України, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу для повернення додому. Держава виділяє підтримку у 1500 євро.