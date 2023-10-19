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ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС продовжив тимчасовий захист для біженців з України
4 березня 2022 року Євросоюз активував директиву про тимчасовий захист для українських біженців
фото з відкритих джерел

Тимчасовий захист для біженців з України діятиме до 4 березня 2025 року

Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захисту для біженців з України до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

27 вересня 2023 року міністри країн ЄС досягли політичної домовленості про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено сьогодні.

Що таке тимчасовий захист

4 березня 2022 року Євросоюз активував директиву про тимчасовий захист. Це такий механізм ЄС, який задіюють у виняткових обставинах масового припливу для забезпечення колективного захисту переміщених осіб та зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.

Зазначимо, що загалом 4,1 млн біженців з України зареєстровані для отримання тимчасового захисту або аналогічних схем в ЄС.

Тимчасовий захист дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, зокрема:

  • доступом до житла;
  • доступом до ринку праці;
  • медичною допомогою;
  • доступом до освіти для дітей.

Нагадаємо, наплив українців до країн Європейського союзу після повномасштабного вторгнення та їхній доступ до ринку праці допомогли покращити показники із працевлаштування у ЄС.

До слова, біженці з України, які користуються колективним захистом у Норвегії, можуть отримати допомогу для повернення додому. Держава виділяє підтримку у 1500 євро.

Теги: біженці Європейський союз українці

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