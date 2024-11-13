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Українці стали менше донатити на ЗСУ? Дані від Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Українці стали менше донатити на ЗСУ? Дані від Bloomberg
Згідно з опитуванням Фонду Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, більше третини українців цього року скоротили обсяги своїх пожертвувань порівняно з попереднім роком
фото з відкритих джерел

На думку волонтерів, основними причинами такого спаду стали економічні труднощі, зокрема зростання цін і підвищення податків

Приватні пожертвування на підтримку військових зусиль України цього року суттєво скоротилися. Благодійні організації повідомляють про зменшення внесків через економічні труднощі та втому населення від війни. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, фонд Сергія Притули, який у 2022 році зміг залучити кошти для придбання супутника для української армії, цього року зазнає труднощів зі збором необхідних сум. Пожертви на його платформу впали приблизно на 20%. Притула додав, що для досягнення аналогічних результатів зараз потрібно працювати значно більше.

Серед інших благодійних організацій, які відчули зниження активності донорів, – фонд «Повернись живим». Найбільша військова благодійна організація в Україні заявила про скорочення пожертв приблизно на 15%.

Ще одна неурядова організація, Reactive Post, повідомила, що цього року отримала на 40% менше пожертвувань порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Водночас «Армія SOS», яка збирає кошти на оборонне програмне забезпечення, зафіксувала десятикратне зменшення пожертвувань.

На думку волонтерів, основними причинами такого спаду стали економічні труднощі, зокрема зростання цін і підвищення податків. Як приклад, минулого літа, коли в Україні почалися відключення електроенергії, громадяни надавали перевагу купівлі генераторів, а не підтримці армії.

Згідно з опитуванням Фонду Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, більше третини українців цього року скоротили обсяги своїх пожертвувань порівняно з попереднім роком.

Деякі волонтери зазначають, що люди пристосувалися до війни, сприймаючи її як віддалену від щоденного життя. Своєю чергою, це впливає на готовність підтримувати армію. Також частина громадян вирішує допомагати напряму своїм знайомим або рідним на фронті, оминаючи волонтерські організації.

До слова, Пентагон повідомив, скільки грошей залишилося на військову допомогу Україні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден до кінця своєї каденції планує витратити якомога більше коштів, які зараз є на підтримку України.

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Теги: гроші гуманітарна допомога відключення населення армія

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