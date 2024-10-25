Рейтинг декларацій глав обласних МСЕК. Ключовий висновок

«Не все написане в електронних деклараціях посадовців, відповідатиме їхньому способу життя»

Історія з Крупою, прокурорами-інвалідами, головами МСЕК, які є доларовими мільйонерами і поголовно сидять на «інвалідських» пенсіях разом зі своїми дітьми... Усе це удар по антикорупційній системі, яку ми вибудовували 10 років...

Ясно було, що не все написане в електронних деклараціях посадовців, відповідатиме їхньому способу життя. Для того й був створений цей гігантський антикорупційний апарат, аби «пасти» таких чиновників? Але не вийшло...

Це визнає і новий голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик. В інтерв’ю «Главкому» він розповідає, що, наприклад, декларація голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи «мала найвищий показник ризику», але це не завадило їй… успішно проходити перевірку НАЗК.

«Бо ми ж не могли їй в тумбочку заглянути»...

«Главком» зібрав найяскравіше з декларацій обласних МСЕК.

Так би мовити, на прощання. Полюбуйтеся.