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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Рейтинг декларацій глав обласних МСЕК. Ключовий висновок

glavcom.ua
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«Главком» зібрав найяскравіше з декларацій обласних МСЕК
колаж: glavcom.ua

«Не все написане в електронних деклараціях посадовців, відповідатиме їхньому способу життя»

Історія з Крупою, прокурорами-інвалідами, головами МСЕК, які є доларовими мільйонерами і поголовно сидять на «інвалідських» пенсіях разом зі своїми дітьми... Усе це удар по антикорупційній системі, яку ми вибудовували 10 років...

Ясно було, що не все написане в електронних деклараціях посадовців, відповідатиме їхньому способу життя. Для того й був створений цей гігантський антикорупційний апарат, аби «пасти» таких чиновників? Але не вийшло...

Це визнає і новий голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик. В інтерв’ю «Главкому» він розповідає, що, наприклад, декларація голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи «мала найвищий показник ризику», але це не завадило їй… успішно проходити перевірку НАЗК.

«Бо ми ж не могли їй в тумбочку заглянути»...

«Главком» зібрав найяскравіше з декларацій обласних МСЕК.

Так би мовити, на прощання. Полюбуйтеся.

Детальніше читайте у матеріалі: Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого?
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корупція в Україні декларація чиновник Україна

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Микола Підвезяний

Рейтинг декларацій глав обласних МСЕК. Ключовий висновок
Рейтинг декларацій глав обласних МСЕК. Ключовий висновок
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