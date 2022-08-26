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Скульптура Папи Римського з немовлям спричинила скандал у Мексиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Скульптура Папи Римського з немовлям спричинила скандал у Мексиці
Скульптура виставлена у галереї Aguafuerte в Мехіко
фото: pablomaire/Instagram

Чилійський художник пояснив, що своєю роботою він хотів висловити критику Католицькій церкві як інституції

У світі мистецтва виник скандал через роботу чилійського художника Пабло Майре. Йдеться про скульптуру, яка виставлена в мексиканській галереї – на ній Папа Римський Франциск кидає немовля на землю і сміється. Фото скульптури художник розмістив у своєму Instagram.

Триптих «Chao tradição» («Прощайте, традиції») Пабло Майре є критикою «жорсткої та анахронічної моделі» католицької церкви. Чилійський художник так висловлює своє невдоволення через корумпованість церкви, а також випадки педофілії серед представників церкви. Він наголошує, що невдоволення пов'язане «з інститутом, а не з вірою».

Скульптура є частиною колекції «Acid Chemicals», яка буде виставлена з 22 серпня по 19 вересня в галереї Aguafuerte в Мехіко.

Скульптура Папи Римського з немовлям спричинила скандал у Мексиці фото 1
Скульптура Папи Римського з немовлям спричинила скандал у Мексиці фото 2
Скульптура Папи Римського з немовлям спричинила скандал у Мексиці фото 3
Скульптура Папи Римського з немовлям спричинила скандал у Мексиці фото 4
Скульптура Папи Римського з немовлям спричинила скандал у Мексиці фото 5
Скульптура Папи Римського з немовлям спричинила скандал у Мексиці фото 6

Архиєпархія Мексики наразі ніяк не прокоментувала скандальну виставку. Однак представники церкви висловлюють своє обурення скульптурою у приватному порядку. Наприклад, отець Уго Вальдемар, який протягом 15 років був директором зі зв’язків з архідієцезією Мексики, заявив журналістам, що «Католицька церква завжди захищала життя від зачаття до його природного кінця». Він переконаний, що «використання постаті папи для демонстрації глибокої зневаги до життя дитини є жахливим і образливим для католиків».

«Це знущання над непохитним захистом життя та гідності людини церквою. Це ганебна насмішка, яку ми, католики, не можемо терпіти», – сказав він.

Вальдемар також висловив думку, що подібні «насмішки щодо католиків», стали більш поширені серед художників останніми роками, «оскільки це простий шлях».

«Враховуючи посередність митців, враховуючи відсутність справжнього таланту та креативності, вони знають, що якщо вони нешанобливо сприйматимуть символи чи людей, пов’язаних із католицькою вірою, вони зможуть вплинути на публіку не своєю геніальністю, а через скандал і обурення, яке вони викликають», – сказав він.

Мексиканський священник підкреслив, що для католиків у подібних випадках «найнормальнішою є протестувати і виявляти своє обурення», хоча «чим більший скандал і обурення, тим більш задоволені їхні автори, тому що вони привертають увагу публіці, чого вони так багато хочуть і чого ніколи не змогли досягти через нікчемність і посередність їхніх творів».

Нагадаємо, 24 серпня папа Римський Франциск під час загальної аудієнції на День Незалежності України заявив, що російська пропагандистка Дар'я Дугіна є однією з «невинних жертв війни»

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити йому про розчарування щодо висловлювання папи Римського про загиблу на території РФ росіянку Дар’ю Дугіну.

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Теги: Папа Римський Мексика Чилі

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