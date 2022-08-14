Папа Римський попросив особливого милосердя для українців (відео)

Папа Римський звернув увагу на українські прапори і згадав про паломників, які зібралися в санктуарії Божого Милосердя в Лаґевниках біля Кракова

Папа Римський Франциск у контексті двадцятиріччя ввірення світу Божому милосердю, яке довершив Іван Павло ІІ, побажав Божих милосердя та милості для народу України. Про це повідомляє Vatican News.

Як зазначається, у неділю понтифік, вітаючи прочан, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, звернув увагу на українські прапори і згадав про паломників, які зібралися в санктуарії Божого Милосердя в Лаґевниках біля Кракова.

«Окрема думка лине до численних прочан, які сьогодні зібралися в санктуарії Божого Милосердя в Кракові, де двадцять років тому святий Іван Павло ІІ звершив акт ввірення світу Божому милосердю. Сьогодні більше, як будь-коли, бачимо сенс цього жесту, який хочемо поновити в молитві та в життєвому свідченні. Милосердя – це дорога спасіння для кожного з нас і для всього світу. І просімо в Господа особливого милосердя, милосердя та милості для багатостраждального українського народу», – сказав Франциск.

Він також привернув увагу до гуманітарної кризи в Сомалі та сусідніх країнах, де населення опинилось у смертельній небезпеці через посуху.

«Хочу побажати, щоби міжнародна солідарність змогла дати ефективну відповідь на цю надзвичайну ситуацію. На жаль, війна розсіює увагу та ресурси, але ось цілі, що вимагають максимальних зусиль: боротьба з голодом, охорона здоров’я, освіта», – сказав він.

Раніше Папа Римський Франциск зізнався, що через стан здоров’я не зможе так активно здійснювати душпастирські візити і не виключив можливості виходу на пенсію.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск може приїхати в Україну вже у серпні цього року.