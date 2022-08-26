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МЗС викликало апостольського нунція через реакцію папи Римського на смерть Дугіної

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
МЗС викликало апостольського нунція через реакцію папи Римського на смерть Дугіної

Вісвальдасу Кульбокасу було наголошено, що в Україні глибоко розчаровані словами понтифіка

Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити йому про розчарування щодо висловлювання папи Римського про загиблу на території РФ росіянку Дар’ю Дугіну.

«Вісвальдасу Кульбокасу було наголошено, що в Україні глибоко розчаровані словами понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву. При цьому викликає нерозуміння рішення папи Франциска згадати у контексті російсько-української війни смерть російської громадянки на території Росії, до якої Україна не має жодного відношення», – йдеться у заяві МЗС.

На пресконференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо в Києві у четвер голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що «українське серце розривається від слів папи – це було несправедливо».

Він назвав запрошення нунція до міністерства «доволі безпрецедентним» випадком.

«З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну понтифік жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких вже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів», – йдеться в заяві МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві висловили сподівання, що «надалі Святий престол уникатиме несправедливих висловлювань, які викликають розчарування в українському суспільстві».

24 серпня папа Римський Франциск під час загальної аудієнції на День Незалежності України згадав у контексті російсько-української війни загибель дочки одного з ідеологів «руского міра» Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної. Понтифік сказав таке: «Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні! Задумаймося над цією дійсністю та скажімо одні одним: війна – це божевілля».

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