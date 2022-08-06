Папа Франциск повідомив, коли планує відвідати Україну

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш обговорив із Папою його майбутній візит в Україну

Понтифік обговорив майбутній візит послом України у Ватикані

Папа Франциск відвідає Україну перед своєю вересневою поїздкою до Казахстану, повідомив у суботу після аудієнції у Ватикані посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. Його зустріч із Папою Римським була присвячена планам папської поїздки до Києва, інформує Польське радіо.

Після аудієнції у Франциска посол Юраш написав, що почув від нього: «Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість своїм візитом».

Дипломат додав: «Багато років, особливо з початку війни, Україна чекала на Папу Римського, і я буду радий вітати його перед поїздкою до Казахстану». Інших подробиць Юраш не повідомив.

Ватикан анонсував візит Франциска до столиці Казахстану Нур-Султан на 13-15 вересня, з нагоди з'їзду релігійних лідерів з усього світу. Де, ймовірно, Папа зустрінеться з російським Патріархом Кирилом.

Раніше Папа Римський Франциск зізнався, що через стан здоров’я не зможе так активно здійснювати душпастирські візити і не виключив можливості виходу на пенсію.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск може приїхати в Україну вже у серпні цього року.