Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецоперація рашистів в Італії. Як пропаганда прикривається Папою Римським

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Спецоперація рашистів в Італії. Як пропаганда прикривається Папою Римським
На початку квітня Франциск підняв у Ватикані прапор України
фото: Associated Press

Росіяни поширюють інформацію, що Франциск буцімто незадоволений тиском із боку Зеленського 

Італійський журналіст видання IL Fatto Quotidiano Марко Політі, якого називають фахівцем із Ватикану, написав статтю, в якій стверджує, що Папа Римський Франциск начебто незадоволений тиском, який на нього чиниться з боку президента України Володимира Зеленського.  

За оцінкою журналіста, український лідер «хоче втягнути Папу в наратив», за яким Київ видається «невинною жертвою», а Москва «демонізується».

Понтифік, за словами Політі, дивиться на ситуацію, інакше. Також Францискові буцімто не сподобалося, що в Україні критикували трансляцію папського хресного ходу.  

У статті неприкрито поширюються наративи російської пропаганди. Адже Франциск кілька разів засуджував жахи російського вторгнення. Водночас російська пропаганда прагне тиражувати думку, що Ватикан не погоджується з політикою, спрямованою на «перемогу», адже це начебто може спровокувати безперервну ескалацію. 

При цьому Політі просуває думку, яку транслюють російські пропагандисти: захист від агресора чомусь має бути «пропорційним» і українці повинні дотримуватися якихось умов стосовно захисту своєї суверенної території. При цьому загарбники не зважають на жодні міжнародні угоди та закони, чинять терор та геноцид українського народу.

У статті також є посилання на так звані «українські диверсійні дії на території Росії». Політі вказує, буцімто частиною цього напад на дочку російського ідеолога рашизму Дугіна. Саме такий меседж поширювали протягом останніх днів російські пропагандисти, намагаючись приплести до вибуху автівки Дугіна Україну. Водночас українське керівництво аргументовано заперечило свою причетність. Крім того, смерть кремлівської прихильниці називають постановкою

Нагадаємо, що у Римі під час традиційної Хресної дороги (для католицької спільноти вона припадала цьогоріч на 15 квітня) участь в несенні хреста взяли українка і росіянка. Ідея із символічним примиренням двох народів народилася у Ватикані.

Ідея збурила пересічних українців, адже цілком відповідає новій стратегії Кремля, спрямованій на олюднення образу росіян. Після початку масових убивств в Україні, ставлення до представників Росії у всьому світі різко погіршилось. У зв'язку з цим Москва намагається показати, що не всі росіяни підтримують війну і не всі вони відповідають за воєнні злочини в Україні. 

Марко Політі
Італійський журналіст і письменник, що спеціалізується на новинах і політиці Ватикану. З 1987 по 1993 Марко Політі був московським кореспондентом Il Messaggero. 

Зазначимо, Росія намагається сформувати в інформаційному полі країн Європи групи підтримки, які б просували альтернативну проросійську думку. В Італії, зокрема, такими центрами є «Росспівробітництво» і «Російський центр науки і культури».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до «конкретних кроків» для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є «правопорушниками, які вбивають людство». При цьому понтифік назвав пропагандистку Дугіну «невинною жертвою війни».

Позиція Папи Римського викликала жваву дискусію в українському сегменті інтернету. Українці у соцмережах висловлюють своє обурення заявою понтифіка, звинувачуючи його у підігруванні кремлівській пропаганді. 

У середині серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це другий дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії. Йшлося про  агресію, яку РФ вчиняє проти України, та про страшні злочини Росії. 

Раніше Франциск неодноразово засуджував війну та висловлював підьримку українцям. Нещодавно Папа Римський Франциск вкотре заявив, що хоче відвідати Київ, щоб покласти край війні, яку засуджує.

Також Папа Римський Франциск перед цим закликав прочан замислитися над тим, що кожен з них робить для допомоги українцям, які страждають від війни. 

Читайте також:

Теги: росія Папа Римський війна АЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський засудивши війни як «божевілля»
Папа Римський назвав пропагандистку Дугіну «невинною жертвою війни»
Вчора, 12:58
Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш обговорив із Папою його майбутній візит в Україну
Папа Франциск повідомив, коли планує відвідати Україну
6 серпня, 17:59
Папа Римський попросив особливого милосердя для українського народу
Папа Римський попросив особливого милосердя для українців (відео)
14 серпня, 21:30

Політика

Спецоперація рашистів в Італії. Як пропаганда прикривається Папою Римським
Спецоперація рашистів в Італії. Як пропаганда прикривається Папою Римським
Що буде з війною в наступні пів року: п’ять сценаріїв The Guardian
Що буде з війною в наступні пів року: п’ять сценаріїв The Guardian
«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)
«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)
Зеленський та Джонсон. Британські ЗМІ вибухнули промовистими фото
Зеленський та Джонсон. Британські ЗМІ вибухнули промовистими фото
Візовий бан росіян: Угорщина оголосила свою позицію
Візовий бан росіян: Угорщина оголосила свою позицію
Прем’єр Естонії назвала туристів з Росії загрозою нацбезпеці
Прем’єр Естонії назвала туристів з Росії загрозою нацбезпеці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців
124K
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
82K
ЗМІ назвали найдорожчу втрату путінської армії
50K
У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи
45K
Удар по Чаплиному: Арестович анонсував відповідь ЗСУ
43K
День Незалежності: Тимошенко звернулася віршем до росіян

Новини

Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Сьогодні, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Сьогодні, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Вчора, 14:49

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту