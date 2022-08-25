Спецоперація рашистів в Італії. Як пропаганда прикривається Папою Римським

На початку квітня Франциск підняв у Ватикані прапор України

Росіяни поширюють інформацію, що Франциск буцімто незадоволений тиском із боку Зеленського

Італійський журналіст видання IL Fatto Quotidiano Марко Політі, якого називають фахівцем із Ватикану, написав статтю, в якій стверджує, що Папа Римський Франциск начебто незадоволений тиском, який на нього чиниться з боку президента України Володимира Зеленського.

За оцінкою журналіста, український лідер «хоче втягнути Папу в наратив», за яким Київ видається «невинною жертвою», а Москва «демонізується».

Понтифік, за словами Політі, дивиться на ситуацію, інакше. Також Францискові буцімто не сподобалося, що в Україні критикували трансляцію папського хресного ходу.

У статті неприкрито поширюються наративи російської пропаганди. Адже Франциск кілька разів засуджував жахи російського вторгнення. Водночас російська пропаганда прагне тиражувати думку, що Ватикан не погоджується з політикою, спрямованою на «перемогу», адже це начебто може спровокувати безперервну ескалацію.

При цьому Політі просуває думку, яку транслюють російські пропагандисти: захист від агресора чомусь має бути «пропорційним» і українці повинні дотримуватися якихось умов стосовно захисту своєї суверенної території. При цьому загарбники не зважають на жодні міжнародні угоди та закони, чинять терор та геноцид українського народу.

У статті також є посилання на так звані «українські диверсійні дії на території Росії». Політі вказує, буцімто частиною цього напад на дочку російського ідеолога рашизму Дугіна. Саме такий меседж поширювали протягом останніх днів російські пропагандисти, намагаючись приплести до вибуху автівки Дугіна Україну. Водночас українське керівництво аргументовано заперечило свою причетність. Крім того, смерть кремлівської прихильниці називають постановкою.

Нагадаємо, що у Римі під час традиційної Хресної дороги (для католицької спільноти вона припадала цьогоріч на 15 квітня) участь в несенні хреста взяли українка і росіянка. Ідея із символічним примиренням двох народів народилася у Ватикані.

Ідея збурила пересічних українців, адже цілком відповідає новій стратегії Кремля, спрямованій на олюднення образу росіян. Після початку масових убивств в Україні, ставлення до представників Росії у всьому світі різко погіршилось. У зв'язку з цим Москва намагається показати, що не всі росіяни підтримують війну і не всі вони відповідають за воєнні злочини в Україні.

Зазначимо, Росія намагається сформувати в інформаційному полі країн Європи групи підтримки, які б просували альтернативну проросійську думку. В Італії, зокрема, такими центрами є «Росспівробітництво» і «Російський центр науки і культури».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до «конкретних кроків» для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є «правопорушниками, які вбивають людство». При цьому понтифік назвав пропагандистку Дугіну «невинною жертвою війни».

Позиція Папи Римського викликала жваву дискусію в українському сегменті інтернету. Українці у соцмережах висловлюють своє обурення заявою понтифіка, звинувачуючи його у підігруванні кремлівській пропаганді.

У середині серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це другий дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії. Йшлося про агресію, яку РФ вчиняє проти України, та про страшні злочини Росії.

Раніше Франциск неодноразово засуджував війну та висловлював підьримку українцям. Нещодавно Папа Римський Франциск вкотре заявив, що хоче відвідати Київ, щоб покласти край війні, яку засуджує.

Також Папа Римський Франциск перед цим закликав прочан замислитися над тим, що кожен з них робить для допомоги українцям, які страждають від війни.