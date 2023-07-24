Вибухи у Криму: ЗСУ знищили важливі для окупантів ракети – партизани
Ракети «Онікс» майже не можливо знищити українській ППО
У тимчасово окупованому Криму внаслідок вибухів на складі боєприпасів знищено партію російських ракет П-800 «Онікс». Саме такими загарбники кілька днів поспіль обстрілювали Одещину та Миколаївщину. Про це повідомляє Telegram-канал Кримські Партизани.
«Наші джерела повідомляють, що на складі БК біля Джанкоя було знищено партію ракет П-800 «Онікс», якими рашисти вже кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв», – йдеться у повідомленні.
Якщо на складі дійсно були «Онікси», то збитки загарбників оцінюються в сотні мільйонів доларів. Адже вартість однієї такої ракети становить від $1,25 до $1,30 млн.
Поки що, ні російська окупаційна влада, ні українські офіційні особи офіційно не повідомляли, що саме було знищено у тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, російські загарбники заявляють про атаку безпілотників та вибухи сьогодні зранку, 24 липня, в окупованому Криму. За попередньою інформацією відбулося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі.
До слова, постійні вибухи у тимчасово окупованому Криму дають загарбникам і зрадникам зрозуміти, що півострів це вже не тил. Ті з них, хто могли, вже вивезли свої сім’ї з півострова.
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