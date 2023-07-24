Вибухи у Криму: ЗСУ знищили важливі для окупантів ракети – партизани

Ракети «Онікс» майже не можливо знищити українській ППО

У тимчасово окупованому Криму внаслідок вибухів на складі боєприпасів знищено партію російських ракет П-800 «Онікс». Саме такими загарбники кілька днів поспіль обстрілювали Одещину та Миколаївщину. Про це повідомляє Telegram-канал Кримські Партизани.

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За попередньою інформацією кримські партизани знищили партію російських ракет «Онікс» фото: Кримські Партизани

«Наші джерела повідомляють, що на складі БК біля Джанкоя було знищено партію ракет П-800 «Онікс», якими рашисти вже кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв», – йдеться у повідомленні.

Якщо на складі дійсно були «Онікси», то збитки загарбників оцінюються в сотні мільйонів доларів. Адже вартість однієї такої ракети становить від $1,25 до $1,30 млн.

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П-800 «Онікс» – радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Крім того, може застосовуватись і проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена. Такі ракети складно збити наявними в Україні засобами ППО.

Поки що, ні російська окупаційна влада, ні українські офіційні особи офіційно не повідомляли, що саме було знищено у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, російські загарбники заявляють про атаку безпілотників та вибухи сьогодні зранку, 24 липня, в окупованому Криму. За попередньою інформацією відбулося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі.

До слова, постійні вибухи у тимчасово окупованому Криму дають загарбникам і зрадникам зрозуміти, що півострів це вже не тил. Ті з них, хто могли, вже вивезли свої сім’ї з півострова.