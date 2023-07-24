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Війна РФ проти України: британська розвідка вказала на що Кремль робить ставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна РФ проти України: британська розвідка вказала на що Кремль робить ставку
Новий акцент Росії на залучення дітей до армії значною мірою є спробою культивувати мілітаризований патріотизм
фото ілюстративне

Усіх російських школярів навчити основ управління бойовими безпілотниками

Кремль робить ставку на використання тактичних дронів в Україні,  як один із найважливіших компонентів сучасної війни. Тому навчатиме управляти ними навіть школярів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, всіх російських школярів навчити основ управління бойовими безпілотниками. Російський сенатор Артем Шейкін оголосив, що уроки включатимуть ведення розвідки місцевості та способи протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА) противника.

За даними британської розвідки, уроки з БПЛА доповнюють навчання поводженню зі штурмовою гвинтівкою, навичкам роботи з ручними гранатами та надання першої допомоги в бою в переглянутій навчальній програмі «Основи безпеки життєдіяльності» для учнів 10 та 11 класів, яка повинна бути введена з с 1 вересня 2023 року.

«Новий акцент Росії на залучення дітей до армії значною мірою є спробою культивувати мілітаризований патріотизм, а не розвивати справжні здібності. Проте додавання навичок використання БПЛА наголошує, що Росія визначила використання тактичних БПЛА в Україні як стійкий компонент сучасної війни», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Теги: росія Міноборони навчання патріотизм британська розвідка

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