Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Обікрав російських військових. Сили спецоперацій показали нові записки солдата КНДР

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Обікрав російських військових. Сили спецоперацій показали нові записки солдата КНДР
Записка військового КНДР, якого ЗСУ ліквідували на Курщині
фото: ССО

Військовий з Північної Кореї зізнався, що обікрав росіян на Курщині

Північнокорейський спецпризначенець Гьонг Хонг Джонг, який був ліквідований у Курській області, обікрав російських військових. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій (ССО), які розшифрували частину записів із трофейного нотатника.

«Військовий з Північної Кореї зізнався, що обікрав російських військових на Курщині та продавав крадене. Це вже другий запис в нотатнику північнокорейського спецпризначенця, якого знищили воїни Сил спеціальних операцій ЗС України у Курській області РФ, де він розповідає про свої порушення», – йдеться у повідомленні.

Північнокорейський солдат не розповідає, що саме вкрав та в якій кількості. Однак із нотатника випливає, що хтось викрив його за крадіжкою.

«Місячний життєвий звіт (зізнання). Шановний головнокомандувач Кім (Чен Ин) наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас проявляти силу і хоробрість спецназу. Під час роботи в казармі, я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян. Моя провина в тому, що я не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б викликати серйозні наслідки для наших командирів. Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах та знищувати ворогів», – написав Джонг.

ССО зауважує, що поки їхні воїни продовжують нищити військових з Північної Кореї на Курщині, спеціалісти займаються перекладом інших записів з трофейного нотатника.

Як повідомлялося, оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують знищувати північнокорейців на Курщині. Так, в одного з загиблих бійців армії КНДР був нотатник, де автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи Йонга) з днем народження.

Згодом Сили спеціальних операцій оприлюднили другу частину розшифрованих записів із трофейного нотатника північнокорейського солдата, ліквідованого в Курській області РФ. Як стало відомо, знищений боєць КНДР належав до підрозділу спецпризначенців.

Нагадаємо, що Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни. Це випливає з чергового запису нотатника північнокорейського спецпризначенця, який воював проти України.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Курщина солдат військові Північна Корея росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Краєвський зауважив, що польське консульство повернеться до Санкт-Петербурга у «кращі часи»
Росія закрила генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 17:53
Згідно з указом президента, свято щорічно відзначатиметься 3 липня
Президент встановив День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
Сьогодні, 13:29
Індонезія раніше висловлювала бажання приєднатися до БРІКС
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
6 сiчня, 19:44
«Путін — наслідок намагань Європи та Америки перетворити недавніх комуністів-терористів на прозахідних демократів»
Росія – тінь ілюзій 1970-х років, у які повірив Захід
5 сiчня, 11:52
У Льгові Курської області пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа
На Курщині «прилетіло» по скупченню російських військових
30 грудня, 2024, 23:06
Повітряна тривога в Україні тривала майже три години
Повітряна тривога в Україні тривала майже три години
25 грудня, 2024, 05:31
До початку повномасштабного вторгнення громадян України найчастіше вербували під час їхніх поїздок до РФ
СБУ викрила майже сотню агентурних мереж РФ за два роки: деталі від Малюка
24 грудня, 2024, 15:53
«Російська ППО свої війська прикрити не змогла»
ЗСУ відповіли високотехнологічному дуелянту Путіну
22 грудня, 2024, 07:45
Путін знову пригрозив Україні
Путін: Готові до експерименту вдарити по Києву «Орєшніком»
19 грудня, 2024, 12:39

Соціум

Обікрав російських військових. Сили спецоперацій показали нові записки солдата КНДР
Обікрав російських військових. Сили спецоперацій показали нові записки солдата КНДР
Названо день, коли в Японії може залишитися одна дитина
Названо день, коли в Японії може залишитися одна дитина
Удар дронів ЗСУ по нафтобазі: в Енгельсі запроваджено режим надзвичайної ситуації 
Удар дронів ЗСУ по нафтобазі: в Енгельсі запроваджено режим надзвичайної ситуації 
Фінляндія визнала танкер, що пошкодив підводні кабелі, непридатним до використання
Фінляндія визнала танкер, що пошкодив підводні кабелі, непридатним до використання
Сестра творця ChatGPT звинуватила його у домаганнях: справа дійшла до суду
Сестра творця ChatGPT звинуватила його у домаганнях: справа дійшла до суду
Черги по 50 годин: лікарні Британії не можуть впоратись із кількістю хворих
Черги по 50 годин: лікарні Британії не можуть впоратись із кількістю хворих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
35K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
22K
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото
12K
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
11K
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua