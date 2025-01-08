Обікрав російських військових. Сили спецоперацій показали нові записки солдата КНДР

Військовий з Північної Кореї зізнався, що обікрав росіян на Курщині

Північнокорейський спецпризначенець Гьонг Хонг Джонг, який був ліквідований у Курській області, обікрав російських військових. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій (ССО), які розшифрували частину записів із трофейного нотатника.

«Військовий з Північної Кореї зізнався, що обікрав російських військових на Курщині та продавав крадене. Це вже другий запис в нотатнику північнокорейського спецпризначенця, якого знищили воїни Сил спеціальних операцій ЗС України у Курській області РФ, де він розповідає про свої порушення», – йдеться у повідомленні.

Північнокорейський солдат не розповідає, що саме вкрав та в якій кількості. Однак із нотатника випливає, що хтось викрив його за крадіжкою.

«Місячний життєвий звіт (зізнання). Шановний головнокомандувач Кім (Чен Ин) наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас проявляти силу і хоробрість спецназу. Під час роботи в казармі, я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян. Моя провина в тому, що я не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б викликати серйозні наслідки для наших командирів. Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах та знищувати ворогів», – написав Джонг.

ССО зауважує, що поки їхні воїни продовжують нищити військових з Північної Кореї на Курщині, спеціалісти займаються перекладом інших записів з трофейного нотатника.

Як повідомлялося, оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують знищувати північнокорейців на Курщині. Так, в одного з загиблих бійців армії КНДР був нотатник, де автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи Йонга) з днем народження.

Згодом Сили спеціальних операцій оприлюднили другу частину розшифрованих записів із трофейного нотатника північнокорейського солдата, ліквідованого в Курській області РФ. Як стало відомо, знищений боєць КНДР належав до підрозділу спецпризначенців.

Нагадаємо, що Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії аби ті набралися бойового досвіду та були у боєготовності до потенційної війни. Це випливає з чергового запису нотатника північнокорейського спецпризначенця, який воював проти України.