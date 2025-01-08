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Фінляндія визнала танкер, що пошкодив підводні кабелі, непридатним до використання

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Фінляндія визнала танкер, що пошкодив підводні кабелі, непридатним до використання
Танкер Panamax Eagle S зараз стоїть на внутрішній якірній стоянці Свартбек поблизу нафтового порту Кілпілахті в Порвоо
фото: Source: Traficom

Перевірка державного портового контролю виявила на танкері 32 технічні несправності

Фінляндія визнала затриманий танкер Eagle S, що належить до флоту, який транспортував російську нафту, визнавши його непридатним для морських рейсів через серйозні технічні несправності. Про це повідомляє Bloomberg. 

Перевірка державного портового контролю виявила на судні 32 технічні несправності, три з яких поставили під загрозу безпеку плавання. Зокрема, йдеться про проблеми з протипожежною безпекою, навігаційним обладнанням і вентиляцією насосного відділення.

Traficom наголосило, що всі ці недоліки мають бути усунені перед тим, як судно отримає дозвіл на вихід у море.

Цього тижня У Фінській затоці знайшли якір танкера Eagle S, підозрюваного в пошкодженні підводного електрокабелю. Якір підняли з дна моря за допомогою судна військово-морських сил Швеції HMS Belos. Швеція допомагає Фінляндії у підводних операціях у межах розслідування. Наразі якір перебуває у розпорядженні фінської влади, його ретельно досліджуватимуть. Поліція Фінляндії підозрює, що якір перерізав підводний електрокабель між Фінляндією та Естонією, а також пошкодив чотири комунікаційні кабелі. 

Судно, що ходить під прапором Островів Кука, було ідентифіковано як член так званого тіньового флоту, що перевозить російські нафтопродукти.

Нагадаємо, 25 грудня у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

27 грудня митна служба Фінляндії затримала вантаж танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелю. Зазначається, що Фінляндія продовжує попереднє розслідування у зв'язку з можливим порушенням закону за обтяжливих обставин. Згідно з уточненими даними, загалом порушено роботу чотирьох комунікаційних кабелів, що відходять з Фінляндії дном Балтійського моря.

Пізніше стало відомо, що арешт нафтового танкера Eagle S, пов'язаного з пошкодженням кабелів у Фінській затоці, залишається чинним. Повітовий суд Гельсінкі відхилив клопотання про скасування арешту.

Як повідомлялося, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.

Раніше члени НАТО погодили заходи щодо посилення присутності Альянсу в Балтійському морі після пошкодженням підводних кабелів, що з'єднують Естонію та Фінляндію.

До слова, комунікаційні кабелі компанії Elisa, які були пошкоджені 25 грудня 2024 року, вдалося відремонтувати. Два підводних кабелі між Фінляндією та Естонією відновлено.

Як відомо, Тайвань заявив про пошкодження підводного інтернет-кабелю біля північного узбережжя острова, що призвело до тимчасового порушення зв’язку. Тайвань звернувся до Південної Кореї з проханням затримати судно.

Теги: влада розслідування Фінляндія плавання нафтопродукти

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