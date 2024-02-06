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Уперше за довгий на засідання Ради прийшов Шмигаль

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уперше за довгий на засідання Ради прийшов Шмигаль
Серед тем, які обговорюються, продовження воєнного стану та мобілізації
фото з відкритих джерел

Рада голосує за продовження воєнного стану

На сьогоднішнє засідання Верховної Ради прийшли голова уряду Денис Шмигаль і деякі міністри. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Денис Шмигаль і деякі міністри прийшли на засідання Ради. Це шок. Давно такого в Раді не було», – наголосив парламентар.

Серед тем, які обговорюються, продовження воєнного стану та мобілізації, допомога США , а також звільнення Безуглої.

«В Раду надійшла заява Марʼяни Безуглої про вихід з фракції Слуга народу, і сьогодні це нарешті має бути оголошено», – додав Гончаренко.

Раніше повідомлялося, що Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.Рішення підтримали 18 членів комітету.

Раніше повідомлялося, що 5 лютого президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідні законопроекти №10456 і №10457 зареєстровано в парламенті.

Наразі воєнний стан та мобілізація в Україні тривають до 14 лютого. Президент пропонує продовжити їх ще на 90 діб – до 13 травня 2024 року. Це буде десятим голосуванням парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Теги: звільнення Денис Шмигаль президент Володимир Зеленський мобілізація воєнний стан Олексій Гончаренко депутат

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