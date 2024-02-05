У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»
Потелещенко перейшов на бік бойовиків у 2014 році
Під час обстрілу пекарні у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій» «Л/ДНР» Олексія Потелещенко. Він перейшов на бік бойовиків у 2014 році. Про це повідомило російське видання «РИА Новости».
Потелещенко очолив так зване міністерство у вересні 2023 року. Як пишуть російські Telegram-канали, до 2014 року Потелещенко працював на керівних посадах у ДСНС України, зокрема у Луганській області. Але у 2014 році перейшов на бік бойовиків так званої «ЛНР».
За їхніми даними, спочатку він працював у так званій «народній міліції ЛНР», а пізніше в «МНС ЛНР». Був призначений так званим «міністром надзвичайних ситуацій ЛНР» у вересні 2023 року.
Нагадаємо, 3 лютого голова бойовиків так званої «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про обстріл «пекарні» в Лисичанську і звинуватив у цьому ЗСУ.
Бойовики заявили, що внаслідок обстрілу загинули 28 людей. Серед загиблих внаслідок прильоту, за даними Telegram-каналів, власник закладу – місцевий бізнесмен, а також колаборант, який працював в окупаційній «податковій».
Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч тимчасово окупований Лисичанськ на Луганщині зазнав обстрілу. Під удар потрапило училище, де базувалися солдати РФ
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