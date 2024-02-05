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У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»
До 2014 року Потелещенко працював на керівних посадах у ДСНС України, зокрема у Луганській області
фото з відкритих джерел

Потелещенко перейшов на бік бойовиків у 2014 році

Під час обстрілу пекарні у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області було ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій» «Л/ДНР» Олексія Потелещенко. Він перейшов на бік бойовиків у 2014 році. Про це повідомило російське видання «РИА Новости». 

Потелещенко очолив так зване міністерство у вересні 2023 року.  Як пишуть російські Telegram-канали, до 2014 року Потелещенко працював на керівних посадах у ДСНС України, зокрема у Луганській області. Але у 2014 році перейшов на бік бойовиків так званої «ЛНР».

За їхніми даними, спочатку він працював у так званій «народній міліції ЛНР», а пізніше в «МНС ЛНР». Був призначений так званим «міністром надзвичайних ситуацій ЛНР» у вересні 2023 року.

Нагадаємо, 3 лютого голова бойовиків так званої «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про обстріл «пекарні» в Лисичанську і звинуватив у цьому ЗСУ.

Бойовики заявили, що внаслідок обстрілу загинули 28 людей. Серед загиблих внаслідок прильоту, за даними Telegram-каналів, власник закладу – місцевий бізнесмен, а також колаборант, який працював в окупаційній «податковій».

Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч тимчасово окупований Лисичанськ на Луганщині зазнав обстрілу. Під удар потрапило училище, де базувалися солдати РФ

Теги: Луганщина «ЛНР» смерть державна зрада

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