Росіяни вкотре довели, що у них немає жодного почуття гідності

Дивлюсь на всю істерику з тим, що Такер Карлсон приїхав на росію брати інтервʼю у путіна і просто відчуття якогось тотального позора.

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Росіяни в такому дикому захваті, що до них приїхав сам американець. Біла людина! І він поговорить з путіним.

І ці люди, ці еліти претендують на якийсь третій полюс в світі?

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Після того, як від влади в радянському союзі відійшов Дніпровський клан – ось яка там еліта і залишилась. Люди шаленіють від того, що американець поговорить з їх вождем.

***

Такер Карлсон сходив на балет. Такер Карлсон пожартував. Такер Карлсон поїв у ресторані.

Уявіть такий вереск у Вашингтоні чи Пекіні?

Це колонія маленьких людей з маленькими ідеями. Реально, без нас, навіть імперію не можуть нормальну зробити.

Ніякого почуття гідності.