Ганьба Росії, яку вони вважають перемогою
Росіяни вкотре довели, що у них немає жодного почуття гідності
Дивлюсь на всю істерику з тим, що Такер Карлсон приїхав на росію брати інтервʼю у путіна і просто відчуття якогось тотального позора.
Росіяни в такому дикому захваті, що до них приїхав сам американець. Біла людина! І він поговорить з путіним.
І ці люди, ці еліти претендують на якийсь третій полюс в світі?
Після того, як від влади в радянському союзі відійшов Дніпровський клан – ось яка там еліта і залишилась. Люди шаленіють від того, що американець поговорить з їх вождем.
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Такер Карлсон сходив на балет. Такер Карлсон пожартував. Такер Карлсон поїв у ресторані.
Уявіть такий вереск у Вашингтоні чи Пекіні?
Це колонія маленьких людей з маленькими ідеями. Реально, без нас, навіть імперію не можуть нормальну зробити.
Ніякого почуття гідності.
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