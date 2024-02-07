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Олексій Гончаренко Народний депутат

Ганьба Росії, яку вони вважають перемогою

glavcom.ua
Російські пропагандисти висвітлюють кожен крок Такера Карлсона
скріншот з соцмереж

Росіяни вкотре довели, що у них немає жодного почуття гідності

Дивлюсь на всю істерику з тим, що Такер Карлсон приїхав на росію брати інтервʼю у путіна і просто відчуття якогось тотального позора.

Росіяни в такому дикому захваті, що до них приїхав сам американець. Біла людина! І він поговорить з путіним.

І ці люди, ці еліти претендують на якийсь третій полюс в світі?

Після того, як від влади в радянському союзі відійшов Дніпровський клан – ось яка там еліта і залишилась. Люди шаленіють від того, що американець поговорить з їх вождем.

***

Такер Карлсон сходив на балет. Такер Карлсон пожартував. Такер Карлсон поїв у ресторані.

Уявіть такий вереск у Вашингтоні чи Пекіні?

Це колонія маленьких людей з маленькими ідеями. Реально, без нас, навіть імперію не можуть нормальну зробити.

Ніякого почуття гідності.

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Джерело
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Теги: росія путін росіяни

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Олексій Гончаренко

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