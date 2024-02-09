Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Поверніть Залужного»: у центрі Києва проходить мітинг

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Поверніть Залужного»: у центрі Києва проходить мітинг
Акція на Майдані Незалежності у Києві на підтримку Валерія Залужного
фото: Новини.LIVE

Мітингувальники переконані, що генерал-полковник Олександр Сирський не впорається з покладеними на нього обов'язками

На Майдані Незалежності у Києві зібралися мітингувальники з вимогою повернути на посаду генерала Валерія Залужного. Люди пояснюють, що вважають такі дії не розумними і такими, що грають на руку Путіну. Про це повідомляє hromadske та Новини.LIVE.

Політичний аналітик Карл Волох назвав себе ініціатором акції. У коментарі журналістам він розповів, що в учасників акції є «одне просте питання, яке навіть не треба було обговорювати».

«Переважно ті, хто тут зібрався, вважають великою помилкою влади відсторонення Залужного», – зазначив він.

Крім того, Волох висловив думку, що повноваження президента Володимира Зеленського закінчуються 20 травня 2024 року, а тому потрібні вибори.

Учасники акції тримали плакати з написами «Поверніть Залужного», дехто також прийшов з портретом генерала.

«Я дуже не задоволена тим, що Зеленський зробив подарнок Путіну до 23.02. він звільнив найкращого, «залізного генерала», Валерія Залужного. я вважаю, що він зробив це за свої рейтинги, а нам потрібна перемога», – заявила одна з учасниць акції протесту. 

«Поверніть Залужного»: у центрі Києва проходить мітинг фото 1
фото: hromadske
«Поверніть Залужного»: у центрі Києва проходить мітинг фото 2

Окрім того, мітингувальники переконані, що призначений Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський не впорається з покладеними на нього обов'язками. Вони вважають, що він не зможе об'єднати військових задля перемоги.

Нагадаємо, президент України провів зустріч з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Згодом президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України.

Пізніше стало відомо, що Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України.

Читайте також: Представниця дипломатичної служби ЄС прокоментувала відставку Залужного
Теги: вибори Володимир Зеленський президент Валерій Залужний перемога полковник мітинг Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цьогоріч вибори плануються у 81 країні
Вибори у 2024 році. Як треба діяти Україні
10 сiчня, 17:39
«Трамп любить укладати вигідні угоди з позиції сили»
Чому Трамп буде підтримувати Україну
17 сiчня, 07:01
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда
Зеленський та Дуда провели зустріч у Давосі: подробиці
16 сiчня, 23:10
22 січня – День Соборності України
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 сiчня, 00:00
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Шольц назвав основну мету саміту ЄС, що відбудеться наступного тижня
24 сiчня, 23:48
Мільйон снарядів для України: чи встигне ЄС їх виробити до весни?
Мільйон снарядів для України: чи встигне ЄС їх виробити до весни?
11 сiчня, 21:41
Зеленський подякував українським воякам за стійкість
Зеленський розповів про напружену ситуацію на фронті
20 сiчня, 17:49
Доходи родини Президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України
Зеленський оприлюднив декларацію: як змінилися за рік доходи президента
28 сiчня, 19:43
Головнокомандувач провів паралелі між 1918 та 2024 роками
Бій під Крутами: Залужний провів паралелі між 1918 роком і сьогоденням
29 сiчня, 11:51

Суспільство

Емоційна зустріч з представниками ТЦК та нові заяви до поліції: продовження конфлікту в Космачі
Емоційна зустріч з представниками ТЦК та нові заяви до поліції: продовження конфлікту в Космачі
«Поверніть Залужного»: у центрі Києва проходить мітинг
«Поверніть Залужного»: у центрі Києва проходить мітинг
Укрзалізниця запускає «романтичний експрес» до Дня закоханих у Києві та Львові
Укрзалізниця запускає «романтичний експрес» до Дня закоханих у Києві та Львові
Син Андрія Шевченка хоче отримати громадянство України – ЗМІ
Син Андрія Шевченка хоче отримати громадянство України – ЗМІ
Як спілкуватися з тими, хто повернувся з війни: поради психолога
Як спілкуватися з тими, хто повернувся з війни: поради психолога
Що таке військово-обліковий документ та хто може його вимагати: роз'яснення юриста
Що таке військово-обліковий документ та хто може його вимагати: роз'яснення юриста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
66K
Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ зробив перші заяви
37K
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
35K
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
27K
Правоохоронці пояснили, як українці профінансували Росію на майже 3 млрд грн
21K
Війна в Україні закінчиться за тижні, якщо... Путін назвав умову

Новини

Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Сьогодні, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
Сьогодні, 00:15
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua