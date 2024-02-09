«Поверніть Залужного»: у центрі Києва проходить мітинг

Акція на Майдані Незалежності у Києві на підтримку Валерія Залужного

Мітингувальники переконані, що генерал-полковник Олександр Сирський не впорається з покладеними на нього обов'язками

На Майдані Незалежності у Києві зібралися мітингувальники з вимогою повернути на посаду генерала Валерія Залужного. Люди пояснюють, що вважають такі дії не розумними і такими, що грають на руку Путіну. Про це повідомляє hromadske та Новини.LIVE.

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Політичний аналітик Карл Волох назвав себе ініціатором акції. У коментарі журналістам він розповів, що в учасників акції є «одне просте питання, яке навіть не треба було обговорювати».

«Переважно ті, хто тут зібрався, вважають великою помилкою влади відсторонення Залужного», – зазначив він.

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Крім того, Волох висловив думку, що повноваження президента Володимира Зеленського закінчуються 20 травня 2024 року, а тому потрібні вибори.

Учасники акції тримали плакати з написами «Поверніть Залужного», дехто також прийшов з портретом генерала.

«Я дуже не задоволена тим, що Зеленський зробив подарнок Путіну до 23.02. він звільнив найкращого, «залізного генерала», Валерія Залужного. я вважаю, що він зробив це за свої рейтинги, а нам потрібна перемога», – заявила одна з учасниць акції протесту.

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фото: hromadske

Окрім того, мітингувальники переконані, що призначений Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський не впорається з покладеними на нього обов'язками. Вони вважають, що він не зможе об'єднати військових задля перемоги.

Нагадаємо, президент України провів зустріч з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

Згодом президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України.

Пізніше стало відомо, що Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України.