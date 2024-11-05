Барселону заливає: до Іспанії повернулися сильні зливи

На узбережжі Барселони може випасти до 180 мм опадів за 12 годин

В Іспанії сильні зливи, що спричинили масштабні повені минулого тижня поблизу Валенсії, накрили Барселону. Про це повідомляє Associated Press.

Через зливи було перенаправлено 15 рейсів з аеропорту Барселони. На північному сході Каталонії зупинено рух усіх приміських поїздів. Декілька автомагістралей закриті через повінь.

🚨🇪🇸 Luego de su fuerte impacto sobre Valencia que ocasionó más de 200 muertos, el alerta roja llega a Barcelona por el avance de la DANA sobre la costa mediterránea.



➡️ En la ciudad condal y gran parte de la región ya llegaron las intensas lluvias, los vientos fuertes y se… pic.twitter.com/h5nBKOWhac — MDZ Radio | 105.5 FM (@mdz_radio) November 4, 2024

Провінції Кастельйон, Каталонія та Барселона затоплюють зливи. Очікується, що на узбережжі Барселони може випасти до 180 мм опадів за 12 годин.

Тим часом у Валенсії продовжуються пошуки тіл загиблих через повінь, яка накрила регіон минулого тижня. Громадяни, волонтери, тисячі солдатів і поліцейських продовжують докладати зусиль для очищення міста від бруду та сміття.

Нагадаємо, раніше Боснію і Герцеговину накрило повенями. Найбільше постраждав муніципалітет Яблуніце, де загинуло 16 людей. Ще три тіла знайшли у місті Фойніце. Сильні зливи, що розпочалися в ніч на п'ятницю, спричинили затоплення кількох міст у центральній і південній частинах країни, зруйнувавши будинки та господарські будівлі.

До слова, глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат.