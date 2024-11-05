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Барселону заливає: до Іспанії повернулися сильні зливи

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Барселону заливає: до Іспанії повернулися сильні зливи
Іспанію знову заливають дощі
фото з відкритих джерел

На узбережжі Барселони може випасти до 180 мм опадів за 12 годин

В Іспанії сильні зливи, що спричинили масштабні повені минулого тижня поблизу Валенсії, накрили Барселону. Про це повідомляє Associated Press.

Через зливи було перенаправлено 15 рейсів з аеропорту Барселони. На північному сході Каталонії зупинено рух усіх приміських поїздів. Декілька автомагістралей закриті через повінь.

Провінції Кастельйон, Каталонія та Барселона затоплюють зливи. Очікується, що на узбережжі Барселони може випасти до 180 мм опадів за 12 годин.

Тим часом у Валенсії продовжуються пошуки тіл загиблих через повінь, яка накрила регіон минулого тижня. Громадяни, волонтери, тисячі солдатів і поліцейських продовжують докладати зусиль для очищення міста від бруду та сміття.

Нагадаємо, раніше Боснію і Герцеговину накрило повенями. Найбільше постраждав муніципалітет Яблуніце, де загинуло 16 людей. Ще три тіла знайшли у місті Фойніце. Сильні зливи, що розпочалися в ніч на п'ятницю, спричинили затоплення кількох міст у центральній і південній частинах країни, зруйнувавши будинки та господарські будівлі.

До слова, глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат.

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Теги: Іспанія повінь дощ

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