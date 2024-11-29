Зсув ґрунту в Уганді. Загинуло 15 людей і понад 100 зникло безвісти

Поліція повідомила, що 113 людей вважаються зниклими, а непрохідні дороги не дозволяють проводити операції з евакуації та порятунку

З жовтня Уганда потерпає від сильних дощів, які спричинили масштабні повені та зсуви в деяких районах країни

У східній Уганді стався масштабний зсув ґрунту, спричинений сильними дощами. 15 людей загинули, понад 100 зникли безвісти, а 40 домогосподарств повністю поховані під землею. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на офіс прем’єр-міністра країни та місцевій поліції.

Зазначається, що трагедія сталася в районі Буламбулі, приблизно за 300 км на схід від столиці Кампали. За даними Угандійського Червоного Хреста, зсув повністю поховав щонайменше 40 домогосподарств, ще кілька десятків будинків зазнали часткових руйнувань.

«Ми маємо 15 загиблих і побоюємося, що під землею ще багато тіл», – заявив представник офісу прем'єр-міністра Чарльз Одонгто.

Зсув зруйнував усі мости у цьому районі, а дороги затопило, що ускладнює рятувальні роботи. Поліція повідомила, що 113 людей вважаються зниклими, а непрохідні дороги не дозволяють проводити операції з евакуації та порятунку.

З жовтня Уганда потерпає від сильних дощів, які спричинили масштабні повені та зсуви в деяких районах країни. У вівторок дощі викликали вихід із берегів річки Ніл, яка затопила основну автомагістраль, що з'єднує Кампалу з північним заходом країни.

Нещодавно, щонайменше 13 дітей та один дорослий загинули через удар блискавки у табір біженців в Уганді. Понад 30 людей отримали поранення. Згідно з даними, ще 34 особи отримали травми. Кітуума Русоке, речник поліції Уганди, повідомив BBC, що вбитому дорослому був 21 рік, але точний вік загиблих дітей він не повідомив.

Інцидент стався у таборі Палабек у Ламво на північному сході країни. Нещодавно в цьому районі пройшли сильні дощі з громом і блискавками.

До слова, повстанці, пов'язані з терористичним угруповуванням «Ісламська держава», напали на школу на заході Уганди. Унаслідок цього теракту загинули 37 учнів. Про це повідомляє BBC.

За інформацією офіційних осіб Уганди, п'ятеро бойовиків проникли в гуртожиток середньої школи Лубіріха. Вони вбивали й калічили учнів за допомогою мачете та підпалили будівлю. Влада Уганди звинуватила в нападі екстремістське угруповання «Альянс демократичних сил», пов’язане з терористами «Ісламська держава».