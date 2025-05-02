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США тисне на Індію та Пакистан задля «деескалації напруженості»

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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США тисне на Індію та Пакистан задля «деескалації напруженості»
США тисне на Індію та Пакистан запобігти переростанню напруженості у повномасштабну війну між двома ядерними державами
колаж: glavcom.ua

США закликають Індію та Пакистан до стриманості після різанини в Кашмірі

Сполучені Штати посилюють дипломатичний тиск на Індію та Пакистан, намагаючись запобігти ескалації конфлікту в Кашмірі після трагічної загибелі туристів на території, контрольованій Індією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон очікує від Пакистану допомоги у виявленні бойовиків, відповідальних за напад, які, за даними розвідки, базуються на пакистанській території.

Водночас Венс закликав Індію, яка звинувачує Пакистан у причетності до нападу, проявити стриманість, щоб запобігти переростанню напруженості у повномасштабну війну між двома ядерними державами.

«Ми сподіваємося, що Індія відреагує на цей теракт таким чином, щоб це не призвело до ширшого регіонального конфлікту», – заявив віце-президент в інтерв'ю Fox News. «І ми, чесно кажучи, сподіваємося, що Пакистан, наскільки він відповідальний, співпрацюватиме з Індією, щоб забезпечити вистежування та розправу з терористами, які іноді діють на їхній території».

Коментарі Венса перегукуються із заявами державного секретаря США Марко Рубіо, який провів переговори з високопосадовцями Пакистану та Індії, закликаючи обидві країни до співпраці для «деескалації напруженості».

Під час розмови з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром Рубіо висловив співчуття у зв'язку з загибеллю людей внаслідок «жахливого терористичного нападу в Пахалгамі» та підтвердив готовність США співпрацювати з Індією у боротьбі з тероризмом.

У розмові з прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом держсекретар наголосив на необхідності засудження теракту 22 квітня та закликав пакистанську владу до співпраці у розслідуванні.

«Обидва лідери підтвердили свою незмінну відданість справі притягнення терористів до відповідальності за їхні жахливі акти насильства», – йдеться у повідомленні.

Побоювання щодо ширшого конфлікту зросли після заяви міністра інформації Пакистану Аттаулла Тарара про наявність «достовірних розвідувальних даних» щодо намірів Індії здійснити військові дії проти Пакистану протягом 24-36 годин, термін яких вже минув.

Як відомо, 22 квітня внаслідок нападу бойовиків у гірському місті Пахалгам загинули 26 мирних жителів, переважно туристів. Після цього між Індією та Пакистаном спостерігалася ескалація напруженості.

Індія закрила свій повітряний простір для комерційних рейсів з Пакистану у відповідь на аналогічні заходи Ісламабада, а також на скасування віз для пакистанських громадян та призупинення дії договору про розподіл води. Обидві країни також демонстрували свою військову міць. Пакистан заявив про збиття індійського безпілотника, а ВМС Індії провели ракетні навчання.

Нагадаємо, пакистанська влада продовжує вважати напад Індії «дуже ймовірним».

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Теги: США Індія Пакистан

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