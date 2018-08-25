Смертоносні повені в Індії: кількість загиблих досягла 417



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36 людей вважаються зниклими безвісти

В індійському штаті Керала число загиблих в результаті повеней і сходу обвалів, викликаних проливними дощами, зросла до 417.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в результаті проливних дощів в штаті затоплені основні дороги, мости і будинки. Нанесений негодою збитки оцінюються майже в три мільярди доларів.

36 людей вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні операції тривають.

Проливні дощі в регіоні йдуть з початку червня. Під тимчасові укриття евакуйовано 5645 осіб.

В Індії в сезон мусонних дощів загинуло вже понад тисячу осіб.

Джерело: Анадолу