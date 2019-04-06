  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Снігопад в Іспанії спровокував зіткнення півсотні автівок

    • Розсилка
    <p>Масштабна аварія сталася у провінції Мадрид</p> - Снігопад в Іспанії спровокував зіткнення півсотні автівок

    Масштабна аварія сталася у провінції Мадрид

    Скріншот з відео

    У результаті ДТП постраждали 35 осіб

    Масштабна аварія за участю близько 50 автомобілів сталася у п'ятницю, 5 квітня, біля міста Самосьєрра у провінції Мадрид.

    У результаті ДТП постраждали понад 30 осіб, повідомляє El Mundo.

    Із 35 постраждалих тільки одна жінка отримала серйозні травми, інші відбулися легкими ушкодженнями.

    Причиною аварії став снігопад, що накрив регіон.

    До слова, у п’ятницю на півночі Італії випав метровий шар снігу.

    Читайте також
    ДТП Іспанія автомобіль аварія снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ