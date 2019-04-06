Снігопад в Іспанії спровокував зіткнення півсотні автівок
-
Розсилка
Масштабна аварія сталася у провінції Мадрид
У результаті ДТП постраждали 35 осіб
Масштабна аварія за участю близько 50 автомобілів сталася у п'ятницю, 5 квітня, біля міста Самосьєрра у провінції Мадрид.
У результаті ДТП постраждали понад 30 осіб, повідомляє El Mundo.
Із 35 постраждалих тільки одна жінка отримала серйозні травми, інші відбулися легкими ушкодженнями.
Tremendo accidente múltiple en el Puerto de Somosierra, en la A-1 dirección Burgos, debido a la intensa nieve que caído en las últimas horas. pic.twitter.com/HrOl0Old54— ᴱᴰᵁᴬᴿᴰᴼ ᴱᴸᵁᴬ (@eelua) 5 апреля 2019 г.
Причиною аварії став снігопад, що накрив регіон.
Cincuenta vehículos han estado implicados en varios choques en cadena a lo largo de dos kilómetros en la A-1 a la altura de Somosierra (Madrid). Las colisiones provocaron el corte de la autovía durante cinco horas. Vídeo de Vicente Martín Jiménez https://t.co/Jyd4kTdm8K pic.twitter.com/xlG4I59Aoz— EL PAÍS (@el_pais) 5 апреля 2019 г.
До слова, у п’ятницю на півночі Італії випав метровий шар снігу.