Соціал-демократи погодились на коаліційні переговори з партією Меркель

З'їзд Соціал-демократичної партії Німеччини більшістю голосів підтримав початок переговорів

Позачерговий з'їзд Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бонні в неділю, 21 січня, дав згоду на проведення переговорів щодо створення «великої коаліції» із Християнсько-демократичним союзом (ХДС) та Християнсько-соціальним союзом (ХСС). «За» відповідне рішення проголосували 362 з 642 делегатів та членів правління



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З'їзд Соціал-демократичної партії Німеччини більшістю голосів підтримав початок переговорів

Позачерговий з'їзд Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бонні в неділю, 21 січня, дав згоду на проведення переговорів щодо створення «великої коаліції» із Християнсько-демократичним союзом (ХДС) та Християнсько-соціальним союзом (ХСС).

«За» відповідне рішення проголосували 362 з 642 делегатів та членів правління партії, «проти» проголосували 279 осіб, повідомляє агентство Reuters. Як зазначається, голосуванню передували запеклі дебати.

Як зазначає dpa, тепер переговори щодо формування «великої коаліції» можуть розпочатися вже найближчими днями та, в кращому разі, завершитися вже в лютому. Однак після цього коаліційну угоду ще мають затвердити понад 440 тисяч членів СДПН.

Нагадаємо, пристрасті навколо формування нової урядової коаліції в Німеччині тривають уже понад три місяці. Попередні переговори щодо формування коаліції «Ямайка» у складі ХДС/ХСС, Зелених та Вільної демократичної партії (ВДП) провалилися через вихід з них вільних демократів.

Попередні консультації (зондування) щодо формування «великої коаліції» між ХДС/ХСС та СДПН завершилися 11 січня.

Джерело: Deutsche Welle