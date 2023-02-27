Сьогодні восьма річниця загибелі Бориса Нємцова

У російських містах відбуваються акції пам’яті загиблого опозиціонера Бориса Нємцова

27 лютого 2015 року, в самому центрі Москви, на Великому Москворецькому мосту був застрелений Борис Нємцов. Це найгучніше політичне вбивство в новітній історії Росії. Нємцову було 55 років, за плечима: вчений ступінь, посада губернатора Нижньогородської області та віце-прем’єра, депутатство і, врешті, опозиційна діяльність.

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Суд визнав винними і засудив до тривалих термінів ув’язнення п’ятьох уродженців Чечні, серед яких були офіцери силових структур. Це Заур Дадаєв (безпосередній виконавець убивства), брати Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Замовників вбивства досі не встановили.

Соратники та близькі Нємцова розкритикували розслідування, багато хто з них впевнений у причетності до вбивства керівництва Чечні чи Росії.

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Сьогодні в російських містах відбуваються акції пам’яті загиблого опозиціонера Бориса Нємцова, який виступав проти режиму президента РФ Володимира Путіна і проти війни з Україною. Акції відбулися біля різних меморіалів у Москві, Казані, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Пермі й Барнаулі на тлі посиленої присутності поліції.

Зокрема, у Москві люди поклали квіти на Великому Москворецькому мосту, що в декількох хвилинах ходьби від Кремля, де був застрелений Нємцов.

Українці знайомі з Борисом Нємцовим ще з часів Помаранчевої революції. У 2004 російський опозиційний політик стояв на Майдані пліч-о-пліч з Віктором Ющенком, Петром Порошенком, Юлією Тимошенко.

Протягом своєї політичної кар’єри Борис Нємцов неодноразово приїжджав до України. Під час Євромайдану публічно, в тому числі, і в етері українських телеканалів, висловлював позицію, яка кардинально відрізнялася від кремлівської. Політик навіть намагався відвідати Київ, коли Віктор Янукович ще був при владі, а в центрі української столиці вже спалахнули протести. Тоді йому не дозволили перетнути кордон.

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Нємцов ще 2014 року попереджав про неминучість повномасштабної агресії Росії проти України. Він наголошував, що головним завданням президента РФ Володимира Путіна є «розчленування» України. Вважається, що його вбивство було замовним та вигідним кремлівській владі: в останні дні перед смертю Нємцов готував велику доповідь про участь російських військових в розпалюванні війни на сході України.