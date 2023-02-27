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Сьогодні восьма річниця загибелі Бориса Нємцова

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сьогодні восьма річниця загибелі Бориса Нємцова
фото: AFP

У російських містах відбуваються акції пам’яті загиблого опозиціонера Бориса Нємцова

27 лютого 2015 року, в самому центрі Москви, на Великому Москворецькому мосту був застрелений Борис Нємцов. Це найгучніше політичне вбивство в новітній історії Росії. Нємцову було 55 років, за плечима: вчений ступінь, посада губернатора Нижньогородської області та віце-прем’єра, депутатство і, врешті, опозиційна діяльність.

Суд визнав винними і засудив до тривалих термінів ув’язнення п’ятьох уродженців Чечні, серед яких були офіцери силових структур. Це Заур Дадаєв (безпосередній виконавець убивства), брати Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. Замовників вбивства досі не встановили.

Соратники та близькі Нємцова розкритикували розслідування, багато хто з них впевнений у причетності до вбивства керівництва Чечні чи Росії.

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Сьогодні в російських містах відбуваються акції пам’яті загиблого опозиціонера Бориса Нємцова, який виступав проти режиму президента РФ Володимира Путіна і проти війни з Україною. Акції відбулися біля різних меморіалів у Москві, Казані, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Пермі й Барнаулі на тлі посиленої присутності поліції.

Зокрема, у Москві люди поклали квіти на Великому Москворецькому мосту, що в декількох хвилинах ходьби від Кремля, де був застрелений Нємцов. 

Українці знайомі з Борисом Нємцовим ще з часів Помаранчевої революції. У 2004 російський опозиційний політик стояв на Майдані пліч-о-пліч з Віктором Ющенком, Петром Порошенком, Юлією Тимошенко.

Протягом своєї політичної кар’єри Борис Нємцов неодноразово приїжджав до України. Під час Євромайдану публічно, в тому числі, і в етері українських телеканалів, висловлював позицію, яка кардинально відрізнялася від кремлівської. Політик навіть намагався відвідати Київ, коли Віктор Янукович ще був при владі, а в центрі української столиці вже спалахнули протести. Тоді йому не дозволили перетнути кордон.

Нємцов ще 2014 року попереджав про неминучість повномасштабної агресії Росії проти України. Він наголошував, що головним завданням президента РФ Володимира Путіна є «розчленування» України. Вважається, що його вбивство було замовним та вигідним кремлівській владі: в останні дні перед смертю Нємцов готував велику доповідь про участь російських військових в розпалюванні війни на сході України.

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