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Спікер Джонсон закликав Байдена піти у відставку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Спікер Джонсон закликав Байдена піти у відставку
Джонсон вважає, що Байден повинен негайно піти у відставку
фото: AP

За словами Джонсона, якщо Байден не готовий балотуватися в президенти, то він не може залишатися на цій посаді

Спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав Джо Байдена піти у відставку після того, як президент оголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на вибори. Про це він написав у соцмережі Х.

«Демократична партія викреслила кандидата від демократів з виборчих бюлетенів трохи більше ніж за 100 днів до виборів. Визнавши недійсними голоси понад 14 млн американців, які обрали Джо Байдена кандидатом у президенти від демократів, самопроголошена «партія демократії» довела прямо протилежне», – написав Джонсон.

Він також додав, що Камала Гарріс є співвласницею провалу адміністрації Байдена, зазначивши, що її балотування не покращить перспективи демократів. 

«Якщо Джо Байден не готовий балотуватися в президенти, він не може залишатися на цій посаді. Він повинен негайно піти у відставку. До 5 листопада ще далеко (дата, коли мають відбутися вибори у США)», – зазначив Джонсон.

Натомість речник Білого дому Ендрю Бейтс у коментарі CNN розповів, що Байден не планує йти у відставку і чекає на завершення свого терміну,

«Президент Байден успадкував від свого попередника економіку у кризовому стані, стрімке зростання рівня насильницької злочинності та розвалені відносини з союзниками. Він змінив ситуацію і забезпечив найсильніше економічне зростання в світі і найнижчий рівень злочинності за майже 50 років, одночасно зробивши НАТО більшим, ніж будь-коли. Він з нетерпінням чекає завершення свого терміну і досягнення нових історичних результатів для американського народу», – наголосив Бейтс.

Нагадаємо, Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії. 

«Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я відступлю і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну», – написав Байден у листі, опублікованому в соцмережах.

Водночас Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента.

До слова, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на вихід чинного президента Джо Байдена із виборчих перегонів. У телефонній розмові з журналістами колишній президент Дональд Трамп описав Байдена як найгіршого президента в історії Америки.

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Теги: вибори Камала Гарріс США вибори у США Джозеф Байден

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