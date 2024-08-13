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Уперше в історії у Паралімпіаді-2024 братиме участь трансгендерна спортсменка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Уперше в історії у Паралімпіаді-2024 братиме участь трансгендерна спортсменка
Валентіна Петрілло перемагала як у чоловічих, так і жіночих змаганнях для спортсменів з вадами зору
фото: з відкритих джерел

Паралімпійські ігри-2024 проходитимуть з 28 серпня до 11 вересня

Італійська бігунка Валентіна Петрілло стане першою в історії трансгендерною спортсменкою на змаганнях Паралімпіади-2024. Це стало відомо після того, як паралімпійська збірна Італії включила її до заявки спортсменів, які їдуть на турнір. Про це йдеться у заяві паралімпійської збірної Італії.

Для Петрілло це буде дебютна Паралімпіада у кар'єрі. Після затвердження заявки Італії на турнір вона стане першою трансгендерною особою в історії, що братиме участь у Паралімпійських іграх.

«Я чекала цього дня три роки, і протягом цього часу робила все можливе, щоб заслужити його [виклик на Паралімпіаду]. Я заслужила бути у списку і хочу подякувати Італійській паралімпійській федерації та Італійському паралімпійському комітету за те, що вони завжди вірили в мене, перш за все як в людину і як спортсменку», – заявила італійська бігунка BBC.

Паралімпійські ігри-2024 проходитимуть з 28 серпня до 11 вересня. У них параспортсмени боротимуться за медалі у 22 видах спорту, загалом буде розіграно 522 комплекти нагород.

До заявки паралімпійської збірної Італії увійшов 141 спортсмен. Серед них і трансгендерна бігунка Валентіна Петрілло, що виступатиме на дистанціях 200 м та 400 м серед атлетів з порушенням зору.

Нагадаємо, увечері 11 серпня у Парижі, столиці Франції, відбувалася церемонія закриття XXXIII літніх Олімпійських ігор. 

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Теги: трансгендер Італія спорт Олімпіада

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