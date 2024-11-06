Спікер Джонсон переобрався до Палати представників у США

Республіканець Майк Джонсон отримав більшість голосів у 4-му окрузі штату Луїзіана

Чинний спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, отримав значну підтримку виборців у 4-му окрузі штату Луїзіана і був обраний до складу Палати представників наступного скликання. Про це повідомляє The Hill.

«Майк Джонсон обійшов республіканця Джошуа Моротта, який балотувався разом з ним в окрузі», – зазначається в повідомленні.

Моротт, зокрема, пропонував скоротити Міністерство освіти США та скасувати ObamaCare, а також заявляв, що виступає проти «будь-якої іноземної допомоги», бо, мовляв, потрібно віддавати пріоритет внутрішнім справам.

Таким чином, Джонсон виграв уже п’ятий термін у Палаті представників.

Майк Джонсон став спікером Палати представників у жовтні минулого року після відставки Кевіна Маккарті. Протягом кількох місяців він відмовлявся виносити на голосування законопроєкт, який мав значну підтримку для України та Ізраїлю і вже був ухвалений Сенатом.

Нагадаємо, у Пенсильванії, одному з ключових штатів на президентських виборах США, суд ухвалив продовжити роботу виборчої дільниці, яка була тимчасово зупинена через повідомлення про замінування.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.