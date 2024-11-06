Спікер Палати представників озвучив ім'я наступного президента США

Спікер Палати представників США Джонсон привітав «обраного президента» Трампа

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США. Про це пише Barron's.

«Дональд Трамп тепер наш обраний президент. Його вибрав американський народ для керівництва країною в тих обставинах, у яких ми перебуваємо», – наводять американські ЗМІ слова республіканця Джонсона.

Він також зазначив, що тепер завдяки перемозі Трампа в Америці «знов є надія». Спікер додав, що республіканці у Палаті представників готові негайно діяти, щоб реалізовувати політичний курс обраного президента.

Нагадаємо, чинний спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, отримав значну підтримку виборців у 4-му окрузі штату Луїзіана і був обраний до складу Палати представників наступного скликання.

Раніше низка провідних американських ЗМІ повідомила, що Трамп, згідно з оцінками, набрав достатньо голосів для перемоги на виборах. Очікується, що незабаром він виступить перед прихильниками.

До слова, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з ймовірністю 86%. Це прогнозує New York Times на підставі попередніх результатів та даних екзит-полів.За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).