Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спікер Палати представників озвучив ім'я наступного президента США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Спікер Палати представників озвучив ім'я наступного президента США
Спікер Палати представників назвав Трампа новим президентом США
фото із відкритих джерел

Спікер Палати представників США Джонсон привітав «обраного президента» Трампа

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США. Про це пише Barron's.

«Дональд Трамп тепер наш обраний президент. Його вибрав американський народ для керівництва країною в тих обставинах, у яких ми перебуваємо», – наводять американські ЗМІ слова республіканця Джонсона.

Він також зазначив, що тепер завдяки перемозі Трампа в Америці «знов є надія». Спікер додав, що республіканці у Палаті представників готові негайно діяти, щоб реалізовувати політичний курс обраного президента.

Нагадаємо, чинний спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, отримав значну підтримку виборців у 4-му окрузі штату Луїзіана і був обраний до складу Палати представників наступного скликання. 

Раніше низка провідних американських ЗМІ повідомила, що Трамп, згідно з оцінками, набрав достатньо голосів для перемоги на виборах. Очікується, що незабаром він виступить перед прихильниками.

До слова, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з ймовірністю 86%. Це прогнозує New York Times на підставі попередніх результатів та даних екзит-полів.За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).

 

Читайте також:

Теги: партії президент США Камала Гарріс Дональд Трамп вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політика Трампа сама по собі активно сприяє поляризації, підсилюючи розподіл суспільства
Небезпека Трампа: які ризики несе для світу ймовірний президент?
Вчора, 20:02
Лукашенко прилетів до Москви для участі у Раді глав країн СНД
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
7 жовтня, 15:22
Виступ Зеленського на засіданні Європейської ради: повний текст
Виступ Зеленського на засіданні Європейської ради: повний текст
17 жовтня, 13:54
На думку Фіцо, план Зеленського є нереалістичним і нездійсненним
Фіцо обурився через План перемоги Зеленського
20 жовтня, 19:37
Путіністка Повалій тепер милується ялинками в Москві
Зрадниця Повалій зізналася, за чим у Києві сумує
27 жовтня, 20:33
Вибори в Україні будуть після війни, запевнив Єрмак
Коли в Україні проведуть вибори? Єрмак дав відповідь
27 жовтня, 15:59
Міст у 1970-х роках та після руйнації в 2024 році
Уряд США отримає $100 млн компенсації за обвал мосту в Балтиморі
25 жовтня, 22:03
Кислиця повідомив, коли північнокорейські війська вступлять у бої
Північнокорейські війська вступлять у бойові дії проти ЗСУ у листопаді – Кислиця
31 жовтня, 00:28
Росіяни намагаються скасувати вибори в Молдові
У Молдові російські агенти намагаються скасувати перемогу Санду на виборах – ISW
Вчора, 04:50

Політика

Трамп танцює перед прихильниками, святкуючи перемогу (відео)
Трамп танцює перед прихильниками, святкуючи перемогу (відео)
Зеленський звернувся до переможця американських виборів
Зеленський звернувся до переможця американських виборів
84-річна Ненсі Пелосі вдвадцяте переобралася в Конгрес США
84-річна Ненсі Пелосі вдвадцяте переобралася в Конгрес США
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
Вибори в США: кого підтримав ключовий штат Пенсильванія
Вибори в США: кого підтримав ключовий штат Пенсильванія
Гарріс і Трамп встановили рекорд із витрат на вибори – Financial Times
Гарріс і Трамп встановили рекорд із витрат на вибори – Financial Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
16K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
15K
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють
13K
Вибори в США. Онлайн результати на карті

Новини

На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Вчора, 18:15

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua