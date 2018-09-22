Співачка Ріанна стала послом Барбадосу



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Ріанна народилася на Барбадосі

Виконавиця буде контролювати сферу освіти, туризму та залучення інвестицій

Американська співачка Ріанна призначена надзвичайним і повноважним послом Барбадосу.

Про це повідомляється на сайті інформаційної служби уряду країни.

«Ріанна дуже любить батьківщину, і це відбивається у благодійних акціях, особливо у сферах охорони здоров'я та освіти. Вона також демонструє свій патріотизм, регулярно відвідує свою країну і цінує її як свій дім», - йдеться в заяві.

Прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі заявила, що співачка зробила вагомий внесок у популяризацію острівної держави за кордоном.

Виконавиця буде контролювати сферу освіти, туризму та залучення інвестицій.

Ріанна (справжнє ім'я – Робін Фенті) народилася в місті Сент-Майкл на Барбадосі в 1988 році. У віці 17 років вона переїхала в США.

У 2008 році співачка була призначена культурним амбасадором Барбадосу, в її обов'язки входила популяризація туризму в країні.