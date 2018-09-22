Співачка Ріанна стала послом Барбадосу
-
Розсилка
Виконавиця буде контролювати сферу освіти, туризму та залучення інвестицій
Американська співачка Ріанна призначена надзвичайним і повноважним послом Барбадосу.
Про це повідомляється на сайті інформаційної служби уряду країни.
«Ріанна дуже любить батьківщину, і це відбивається у благодійних акціях, особливо у сферах охорони здоров'я та освіти. Вона також демонструє свій патріотизм, регулярно відвідує свою країну і цінує її як свій дім», - йдеться в заяві.
Прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі заявила, що співачка зробила вагомий внесок у популяризацію острівної держави за кордоном.
Виконавиця буде контролювати сферу освіти, туризму та залучення інвестицій.
Ріанна (справжнє ім'я – Робін Фенті) народилася в місті Сент-Майкл на Барбадосі в 1988 році. У віці 17 років вона переїхала в США.
У 2008 році співачка була призначена культурним амбасадором Барбадосу, в її обов'язки входила популяризація туризму в країні.