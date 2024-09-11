Випустив ракети і зник з радарів: окупанти загубили винищувач поблизу Севастополя
У пошуковій операції брали участь вертольоти Мі-8 і Ка-27
У ніч на 11 вересня неподалік тимчасово окупованого Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Ймовірно, військовий літак розбився. Про це повідомляє «Кримський вітер».
За даними видання, ворожий Су-30СМ разом із Су-35, перебуваючи над морем на північ від Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковій Україні.
У квадраті, показаному на карті, було знайдено нафтову пляму діаметром близько 3 км, а також уламки літака, включаючи крило. Вони не могли нічого підняти.
Російський Су-30СМ випустив 4 ракети з 6 доступних, після чого зник з екрана радарів. Винищувач базувався на аеродромі в Кримську (Краснодарський край РФ).
За даними джерел видання, у пошуковій операції брали участь вертольоти Мі-8 і Ка-27 з аеродрому ЧФ РФ у Качі.
Нагадаємо, у червні на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ, розташованого за 589 км від лінії бойового зіткнення, сили оборони уразили багатоцільовий винищувач росіян Су-57.
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