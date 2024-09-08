Україна заборонила російським полоненим телефонувати рідним

У росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає

Заборона здійснювати телефонні дзвінки не є порушенням Женевської конвенції

Україна заборонила російським військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки. Про це в етері національного телемаратону заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, причина такого рішення – збільшення випадків жорстокого поводження росіян з українськими військовополоненими. Водночас він заявляє, що заборона здійснювати телефонні дзвінки не є порушенням Женевської конвенції, позаяк документ дозволяє лише листування.

«На жаль або на щастя, ми не можемо поводитися як росіяни. І ми це розуміємо. Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій щодо можливості російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію Росії. Станом на зараз нам повідомили, що в росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них уже немає», – повідомив Дмитро Лубінець.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червого хреста щодо ймовріного розстрілу українського полоненого окупантами.

Нагадаємо, що Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про проведення термінових дебатів щодо українських військових та цивільних, які перебувають у російському полоні.

До слова, Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного російськими окупантами на Торецькому напрямку. За попередньою інформацією, троє українських військовослужбовців були розстріляні в спину після того, як здалися в полон.